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مجموعة ’إيني’ الإيطالية تعتزم دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل

مجموعة ’إيني’ الإيطالية تعتزم دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل
الجمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

أشار تقرير إعلامي إلى أن مجموعة النفط والغاز الإيطالية "إيني"، تعتزم دفع ثمن الغاز الروسي في مايو/أيار، حتى لو تم تحويل المدفوعات من اليورو إلى الروبل.

العالم - أوروبا

وبحسب التقرير الذي نشرته وكالة "بلومبرغ"، فإن استعداد الشركة للدفع بالروبل يعكس جهود شركة "غازبروم" التفاوضية، وبفضل هذه المدفوعات لا ترتبط مباشرة بالبنك المركزي الروسي، وبالتالي لا تنتهك عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وقالت المصادر إن "إيني" لم تفتح بعد حسابا بالروبل لكنها تعمل على الإجراءات القانونية للتحضير لحساب إذا لزم الأمر.

وكانت "بلومبرغ" قد ذكرت، في وقت سابق، أن 20 شركة أوروبية فتحت حسابات لشراء الغاز الروسي بالروبل، بالإضافة لطلب 14 شركة أخرى للمستندات اللازمة لفتحها.

في 23 مارس/آذار، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين تحويل مدفوعات إمدادات الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى التي فرضت إجراءات تقييدية ضد روسيا، بالروبل. ثم وقّع مرسوما جاء فيه إذا لم تدفع الدول غير الصديقة بالروبل ابتداءً من الأول من أبريل/نيسان، فستعتبر روسيا هذا تقصيرا في عقود الغاز.

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