غياب الموقف الرادع في جريمة إغتيال شيرين أبو عاقلة

العالم – مع الحدث

وقال ضيف الحلقة الصحفي الفلسطيني فارس أحمد ان اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة يؤكد ان العقلية الاسرائيلية تريد طمس الحقيقة والقضاء على الفكر الفلسطيني الحر.

وأضاف ان شيرين أبو عاقلة هي الفلسطينية المقدسية صاحبة الحق والقول والموقف الانساني الذي كان دائما يقف مع الشعب الفلسطيني بمعزل عن المهنية الصحفية.

فارس أحمد أضاف ان اليوم شيرين أبو عاقلة ارتقت في جنين لكنها مرت على كل الأرض والجغرافيا الفلسطينية وان بارتقاء أبو عاقلة أصبح جميع الشعب الفلسطيني موحدا تحت راية فلسطين ولا مجال للتأويل.

وأشار الى ان جنازة الشهيدة شيرين أبو عاقلة خرجت من مبنى صناع القرار في مدينة رام الله مع كلام مهم جدا للرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي حمل المسؤولية الكاملة للجانب الصهيوني في اغتيال أبو عاقلة ويرفض رفضا قاطعا بأن يكون هناك تحقيق مشترك ما بين السلطة الفلسطينية وكيان الاحتلال بشأن جريمة الاغتيال.

من جهته قال الباحث بالشؤون الإسرائيلية صالح أبو عزة ان كل الشعب الفلسطيني تعاطف مع شيرين أبو عاقلة الصوت الذي يعتبره الفلسطينيون بانه صوتهم وضميرهم وصورتهم.

وأضاف ان الاجيال الفلسطينية تربت على صورة وصوت والتقارير والاخبار التي كانت تبثها شيرين أبو عاقلة سواء على قناة الجزيرة أو ما قبل قناة الجزيرة.

وأكد ان محافظة جنين اعلنت الحداد الكامل والشامل تضامنا مع الشهيدة شيرين أبو عاقلة وان المكان الذي استشهدت فيه اصبح مزارا لكل الفلسطينيين.

صالح أبو عزة قال ان الشعوب العربية والاسلامية يسودها الحزن على استشهاد شيرين أبو عاقلة بعيدا عن الأنظمة المطبعة وبعيدا عن الانظمة الامبريالية التي تدعم الباطل الاسرائيلي.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

فارس أحمد – صحفي

صالح أبو عزة – باحث بالشؤون الإسرائيلية