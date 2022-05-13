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وسائل إعلام عبرية تعترف بإصابة جندي صهيوني في مخيم جنين

وسائل إعلام عبرية تعترف بإصابة جندي صهيوني في مخيم جنين
الجمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:١٥ بتوقيت غرينتش

كشفت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الجمعة، عن إصابة جندي صهيوني في الإشتباكات التي تجري حالياً في مخيم جنين.

العالم-فلسطين

وقالت القناة 13 العبرية: إنه تم إصابة جندي إسرائيلي في الاشتباكات الدائرة في مخيم جنين، ولم توضح طبيعة الإصابة.

ووقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال ومقاومين في مخيم جنين، عقب اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين.

وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم جنين منذ فجر اليوم تحاصر منزل المطارد محمود الدبعي في حي الهدف بجنين وسماع دوي انفجارات وإطلاق نار في المكان.

كما قامت قوات الاحتلال بمحاصر عدد من كوادر الاسعاف خلال اقتحام مخيم جنين.

من جانبه زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال: بأن تنفذ قوات الجيش ووحدة اليمام الخاصة في الوقت الحالي ما أسماه بـ نشاط عملياتي في واد برقين والمخيم في جنين.

المصدر: موقع فلسطين اليوم

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وسائل إعلام عبرية تعترف بإصابة جندي صهيوني في مخيم جنين