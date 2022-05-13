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حماس تؤكد ان العدوان الصهيوني لن يؤثر على صمود جنين

حماس تؤكد ان العدوان الصهيوني لن يؤثر على صمود جنين
الجمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٢ بتوقيت غرينتش

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق إن ما يحدث في مخيم جنين يؤكد أن المقاومة هي السبيل الوحيد القادر على لجم الاحتلال والتصدي لعدوانه.

العالم-فلسطين

وأكد الرشق أن العدوان والإرهاب الصهيوني لن يؤثر على صمود المخيم، وستبوء هذه الحملة بالفشل , حسبما نقل موقع المركز الفلسطيني للاعلام.

وأشاد الرشق ببسالة المقاومين من أبناء شعبنا وبطولتهم، وتجسيد حالة الوحدة في مواجهة العدوان الصهيوني.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، منزلا في مخيم جنين، بقذائف "الإنيرجا"، بعد محاصرته منذ ساعات الصباح، وأصابت 11 مواطنًا بجروح، خلال مواجهات في المخيم.

وأفادت مصادر صحفية، أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم صباح اليوم الجمعة، وحاصرت منزل محمود الدبعي في حي الهدف بجنين، وسط اشتباكات وإطلاق نار كثيف في المنطقة.

ولاحقًا قصفت قوات الاحتلال المنزل بالقذائف، ونشرت القناصة في عدة مواقع وعلى أسطح المنازل، مع استمرار المواجهات القوية وإطلاق جنود الاحتلال الرصاص الحي باتجاه المواطنين.

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