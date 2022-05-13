جوزيب بوريل: هناك إحتمالية للتوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران

العالم - خاص بالعالم

أمير عبداللهيان قال إن الاتفاق في فيينا يستدعي اتخاذ الولايات المتحدة لقرار سياسي وأن تلتزم بتعهداتها. وأضاف أن زيارة المنسق الاوروبي في محادثات فيينا إنريكي مورا الى طهران ومحادثاته مع كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري كني أوجدت فرصة جديدة لحل القضايا العالقة.



وضمن تلك الاجواء اكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل أن هناك احتمالية للتوصل الى اتفاق نهائي بشأن محادثات فيينا مع إيران.



بوريل قال إن زيارة المنسق الاوروبي للمحادثات إنريكي مورا لايران حلحلت الموقف وإن رد طهران كان ايجابيا، حيث نقل مورا رسالة مفادها إن الامور لا يمكن أن تستمر على ما هي عليه.



المسؤول الاوروبي اضاف أنه لا يمكن حل مثل هذه القضايا بين عشية وضحاها، وأن المحادثات توقفت ثم تحلحل الموقف.



وكان مصدر فرنسي قال في وقت سابق إن فرصة موافقة واشنطن على رفع حرس الثورة الاسلامية من قائمتها للارهاب، ضئيلة، وهو ملف من ضمن عدة ملفات عالقة منها تقديم واشنطن لضمانات تؤكد التزامها وعدم خروجها من الاتفاق مرة اخرى.



وكان منسق الاتحاد الأوروبي لمفاوضات فيينا 'انريكي مورا' التقى خلال زيارته طهران كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري كني في العاصمة طهران. وتركزت محادثات باقري ومورا على مسألة استئناف المفاوضات المتوقفة منذ نحو شهرين.



ويقول متابعون ان زيارة المنسق الاوروبي لمفاوضات فيينا الى ايران جاءت استمرارا للمشاورات واللقاءات بشأن المواضيع والخلافات المتبقية بين طهران وواشنطن.

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