الكلمة الأخيرة التي قالتها القدس في تشييع الصحفية أبو عاقلة

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم ومقابلة القيادي الفلسطيني شحادة خلال تغطية مباشرة لمراسم تشييع جثمان الصحافية الفلسطينية شيرين ابو عاقلة أشار شحادة الى أن الاحتلال الاسرائيلي فقد السيطرة وهو الآن أمام معركة جدية مشددا على القيادة الفلسطينية القيام بدورها على المستوى الدولي بالاساس فلا يمكن التعويل على هذا الاحتلال أو على حكومته أو أي من لجان التحقيق التي يتحدث عنها وما نريده هو لجنة تحقيق دولية مستقلة ليس لها علاقة بالاحتلال.

ولفت القيادي شحادة ما يجري من خلال الكنيسيت الاسرائيلي من حديث عن لجان اسرائيلية هو أمر غريب من نوعه ومستهجن في أن القاتل يريد أن يحقق في جريمة قتلة ونطالب بلجة تحقيق دولية مستقلة والضغط من اجل ان تقوك تلك اللجنة بدورها بأسرع وقت.

وكانت قد اعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، على موكب تشييع الشهيدة الزميلة شيرين أبو عاقلة، أثناء محاولة إخراج جثمانها من المستشفى الفرنسي بالقدس المحتلة.

وكان قد اضطر المشيعيون إلى إعادة إدخال جثمان أبو عاقلة إلى المستشفى بعد اعتداء قوات الاحتلال على مسيرة التشييع، وإطلاق قنابل الصوت تجاه المشيعين، والاعتداء عليهم بالضرب بالهروات، والتي أدت إلى إصابة العشرات منهم.

وأصر المشيعون على إخراج جثمان الشهيدة أبو عاقلة من المستشفى محمولا على الأكتاف للسير بها في شوارع وأزقة القدس.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...