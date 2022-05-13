حكومة بينيت تحاول انهاء حالة المقاومة في جنين بارتكاب المجازر فيها

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وخلال عملية الاعتقال اصيب ١٤ فلسطينيا برصاص المحتل واعتقل اخرين، الاشتباكات بين الجنود الاسرائيليين والمقاومين انتهت باعلان الاحتلال اصابة احد ضباطه بجراح خطيرة .



منذ انطلاق العمليات الفدائية الاخيرة والتي خرجت من جنين اتخذت حكومة بينت قرارا بالانتقام منالمدينة ومخيمها وانهاء حالة المقاومة فيها.



وهو ما يفسر حجم الاحتياحات التي تتم بشكل شبه يومي واصرار الجيش الاسرائيلي على ان يدخل الى قلب المخيم ولو بارتكاب مجزرة تشابه التي ارتكبها قبل عشرين عاما.

لكن حتى اللحظة كل المؤشرات تؤكد ان الاحتلال ينتقل من فشل الى فشل.



جنين التي تتجدد فيها المقاومة باتت نقطة حسم بالنسبة للاحتلال والفشل فيها يعني انتقال التجربة الى كل المدن الفلسطينية.

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