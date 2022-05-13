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احتفاء 'إسرائيلي' بمشاركة مندوبها في 'قمة الأديان' بالسعودية

احتفاء 'إسرائيلي' بمشاركة مندوبها في 'قمة الأديان' بالسعودية
الجمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:١٦ بتوقيت غرينتش

احتفى الكيان الإسرائيلي بمشاركته في "قمة الأديان"، التي احتضنتها العاصمة السعودية الرياض، الأربعاء، بمشاركة عدد من رجال الدين من شتى أنحاء العالم.

العالم - السعودية

ولم تشر وسائل الإعلام السعودية إلى حضور ممثلين عن كيان الاحتلال الإسرائيلي في القمة، لكن صفحة "إسرائيل بالعربي" على "تويتر"، التابعة لما تسمى وزارة الخارجية الإسرائيلية، قالت إن "ملتقى الأديان" شهد حضور مندوب عن إسرائيل، هو الحاخام "دافيد روزن".

وشارك في الملتقى قادة الأديان حول العالم من المسلمين واليهود والمسيحيين والهندوس والبوذيين وغيرهم مع مشاركة قيادات فكرية من دول عدة والكيان المحتل.

ورغم أن السعودية لم تُطبّع علاقاتها مع الكيان الإسرائيلي على غرار بعض الدول مثل الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، فإنه سبق أن استقبلت رجال دين يهوداً في أكثر من مناسبة، كما شارك سعوديون في ملتقيات يهودية بالخارج.

كما أنه خلال شهر فبراير/شباط 2020، استضاف الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، الحاخام المقيم بالقدس المحتلة "ديفيد روزن"، في قصره الملكي بالعاصمة السعودية، في خطوة تدل على رغبة المملكة في التطبيع مه الكيان المحتل.

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