كاف يرد على طلب الاتحاد المصري لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا

العالم - مصر

وجاء في بيان الاتحاد الأفريقي: "يقدر كاف ويفهم تماماً الشكاوى والمخاوف، التي أثارها نادي الأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم، لكنه يلتزم بمبادئ الإنصاف والعدالة والمساواة بين جميع الأندية والاتحادات المنضوية تحت مظلته".

وتابع "لقد كان كاف ملزماً باحترام القرار، الذي قام المسؤولون في الاتحاد باتخاذه في يوليو/تموز 2019 وتنفيذه، وهو أنّ نهائي دوري أبطال أفريقيا، سيكون مواجهة واحدة فقط، بدلاً من إقامة المباراة النهائية ذهاباً وإياباً كما كان سابقاً".

وأوضح "الاتحاد الأفريقي ملزم باتباع قوانينه، وقواعد فيفا، التي لا تسمح بتغيير قواعد المنافسة بمجرد انطلاقها، خاصة أن المغرب والسنغال هما البلدان الوحيدان، اللذان استوفيا معايير عرض البلد المضيف، بعدما طالبنا من جميع الاتحادات البالغ عددها 54 تقديم عروضها لاستضافة نهائي المسابقة، ومصر لم تقدم عرضها".

وأردف "لقد قدمت جنوب أفريقيا ونيجيريا مستندات تعبران عن اهتمامهما باستضافة المواجهة النهائية لدوري أبطال أفريقيا، لكنهما لم يستوفيا معايير البلد المضيف، فيما قدمت مصر عرضاً لاستضافة نهائي كأس الكونفيدرالية، لكنها لم تستوفِ المعايير أيضاً".

واختتم البيان "لقد منح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حق استضافة المغرب نهائي دوري الأبطال، بعدما سحبت السنغال عرضها. وكما ذكرنا سابقاً. هناك مناقشات داخل كاف للعودة مرة أخرى إلى المباراة النهائية ذهاباً وإياباً، بدلاً من مواجهة واحدة".