الكيان الاسرائيلي يعزي بوفاة رئيس الإمارات

العالم - الإمارات

وزعم "بينيت"، في تغريدة على "تويتر": "باسم حكومة إسرائيل وشعبها، أتقدم بخالص التعازي إلى حكومة الإمارات العربية المتحدة وإلى شعبها في وفاة فخامة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان".

وتابع: "كما أتقدم بالتعازي إلى صديقي الشيخ محمد بن زايد، إن تراث المرحوم الشيخ خليفة وعطاءه الكبيرين قد حظيا بتقدير كبير في إسرائيل، ونقف إلى جانب دولة الإمارات في هذه الساعات الصعبة".

من جانبه، قال وزير خارجية الكيان الإسرائيلي "يائير لابيد": "أنعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، رئيس الإمارات الذي وافته المنية اليوم، البشر هم من يكتبون التاريخ أو يغيرونه ويدشنون قواعده الإنسانية، وفي الأوقات الصعبة يبرز الأشخاص الشجعان ممن يغلبون المستقبل على الماضي".

وأعلنت الإمارات، الجمعة، وفاة "خليفة بن زايد"، موضحةً أن الحداد على روحه يستمر لمدة 40 يومًا.

ومنذ سنوات، غاب الشيخ "خليفة" عن الظهور العلني لأسباب مرضية، بينما كان ولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد" هو من يدير الدولة.