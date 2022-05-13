'بلومبرغ': روسيا كسبت 20 مليار دولار شهريا في 2022 رغم العقوبات

العالم ـ روسيا

وفي السياق، أوضحت وكالة الطاقة الدولية، أن "روسيا كسبت حوالي 20 مليار دولار شهريًا من بيع النفط الخام والمنتجات البترولية في العام 2022، بإجمالي يبلغ حوالي 8 ملايين برميل يوميًا"، مشيرةً إلى أن "روسيا تواصل توريد الذهب الأسود على الرغم من تحرك الإتحاد الأوروبي لحظر واردات النفط الروسية وتعهد شركات نفط عالمية كبرى مثل "شل و​توتال​" بالتوقف عن شراء النفط الروسي".

وأكدت أن "آسيا، على وجه الخصوص الصين والهند، لا تزال تستهلك النفط الروسي بنشاط"، لافتًا إلى أن "الأسواق تعاني من عجز، وقد تواجه المزيد من الإنتعاش في الطلب في الأشهر المقبلة مع تعافي ​الإقتصاد الصيني​ من الإغلاق بسبب ​فيروس كورونا​".

وفي وقت سابق، حذر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، من أن العالم يواجه أول أزمة طاقة عالمية، وقال إن العقوبات المفروضة على روسيا والرد عليها ستكون لها تداعيات كبيرة على سوق الطاقة.