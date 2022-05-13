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شاهد..شيرين ابوعاقلة صوت فلسطين الصادح وشهيدته

الجمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٢٩ بتوقيت غرينتش

اعتبر الناطق باسم مجلس علماء فلسطين الشيخ محمد الموعد الشمهد المهيب في مراسم تشيع الشهيدة  شيرين ابو عاقلة بانه يصب في خدمة القضية الفلسطينية.

العالم - خاص بالعالم

وقال الشيخ محمد الموعد في حديث لقناة العالم الاخبارية، إن استشهاد ابوعاقلة هو دليل على جرائم وهمجية العدو الصهيوني وينبغى فضح هذا الكيان الذي يريد أن يمنع وصول صوت وصورة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني الى العالم.

واضاف، أن الصحفية ابوعاقلة كانت ناشطة ومحبة لشعبها ومعظم اوقاتها كانت تعمل لقضيتها وكانت صوت القضية الفسطينية الصادح.

واكد الشيخ محمد الموعد أن الشعب الفسطيني لحمة واحدة وقدره المقاومة وكل واحد من الشعب الفلسطيني على ثغرة، مشددا على ان شيرين ابوعاقلة شهيدة فلسطين، لانها استشهدت على يد الكيان الصهويني.

واكد الشيخ محمد الموعد، ان الشهيدة شيرين ابوعاقلة كانت الصوت الصداح للقضية الفلسطينية وصوت فلسطين مثل الكثير من الصحفين الابطال الذين يحملون دمهم على كفوفهم من اجل ايصال الصوت الفسطيني الى العالم.

وقال الشيخ محمد الموعد، سيكون هناك انتفاضة في الضفة الغربية والقدس وان الكيان الاسرائيلي يحسب الف حساب للمقاومة، موكدا على انه سياتي اليوم الذي سيضطر فيه الاحتلال على ترك ارض. فلسطين

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شاهد..شيرين ابوعاقلة صوت فلسطين الصادح وشهيدته