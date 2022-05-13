انهيار سفير الإمارات في بروكسل لهذا السبب

العالم - الإمارات

وذكرت المصادر ل”إمارات ليكس”، أن السهلاوي تعرض إلى توبيخ شديد من وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، ومكتب ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ما تسبب بمضاعفات صحية له إثر هبوط حاد في السكر وأزمة عصبية شديدة.

وأوضحت المصادر أن السهلاوي شوهد منهارا في أروقة البرلمان الأوروبي يوم العاشر من أيار/مايو الجاري قبل وقت قصير من ندوة تضمنت عرض التقارير الأوروبية الثلاثة.

وبحسب المصادر فإن السهلاوي حاول منع الندوة بكافة الطرق الممكنة بما في ذلك الاتصال بلجنتي حقوق الإنسان، والتدخلات الأجنبية في البرلمان الأوروبي وتجييش لوبي تابع له في البرلمان لكن من دون جدوى.

وشكلت التقارير الصادرة عن خبراء في لبرلمان الأوربي بشأن محاولات الإمارات التأثير في سياسات وديمقراطية دول الاتحاد، فضيحة مدوية لأبوظبي واللوبي التابع لها في أوروبا لاسيما بعد تعميمه على كافة البرلمانيين والمسؤولين والبعثات الدبلوماسية في بروكسل.

وكشفت التقارير التي أعدها خبراء في لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوربي، كيفية تدخل دولة الإمارات في شؤون دول أوربية من خلال تشكيل لوبيات تمثل قوى ناعمة بهدف التأثير في السياسة الأوربية.

وتضمّن التقرير الأول -الذي قدّمه نيكولا جيوفانيني المدير التنفيذي لمنظمة Droit au Droit- لقاءات مع العشرات من أعضاء البرلمان الحاليين والسابقين والدبلوماسيين والمسؤولين والأكاديميين والصحفيين لشرح حجم الضغط الذي تسعى الإمارات لممارسته على مؤسسات الاتحاد الأوربي.

وبحسب التقرير، تعتمد الإمارات على القوة الناعمة من خلال إنشاء دوائر ضغط بهدف رسم صورة مغايرة للواقع وإقناع صانعي السياسة الأوربيين بتطوير سياستهم الخاصة، رغم أن ذلك يتعارض مع القيم والمصالح الأوربية وحقوق الإنسان.

كما يتحدث عن كيفية مساعدة إمارة دبي “طبقة الأغنياء” الروس على الهروب بأموالهم إلى الإمارات وذلك بعد أيام من فضيحة بيغاسوس.

ويشرح التقرير كيف يعمل “اللوبي الإماراتي” على شن حملات بقيادة سفارة الإمارات في بروكسل ومجموعة الصداقة البرلمانية وشبكة من الاستشاريين لجعل رؤية الاتحاد الأوربي أقرب إلى السياسة الخارجية لدولة الإمارات.

وخلص التقرير إلى حتمية اتخاذ خطوات جادة لمعالجة المشكلة “حتى لا تظل الديمقراطية الأوربية عرضة لمخاطر التدخل الأجنبي”، بالإضافة إلى “تشديد اللوائح الخاصة بتسجيل المنظمات وجماعات الضغط العاملة في بروكسل نيابة عن الحكومات الأجنبية”.

أما الباحثة شيلبي غروسمان من مرصد الإنترنت بجامعة ستانفورد، فقد قدمت تقريرًا آخر حول التكتيكات التي اعتُمدت عبر تويتر، وقالت إن حكومات توكل عمليات التأثير السرية عبر الإنترنت وحملات التضليل إلى شركات تسويق رقمية مقرها الإمارات ومصر.

ورصد التقرير أيضًا “التعذيب في سجون أبوظبي والحرص على امتلاك أسلحة ضخمة رغم أنها بلد يضم 9 ملايين نسمة فقط”، و”فوبيا المجتمعات المدنية واعتماد سياسة التخويف من الإسلاميين لإبادة من يريدون تمامًا.