سرايا القدس تنشر تفاصيل الكمين الذي ادى لهلاك قائد كبير للوحدات الخاصة الاسرائيلية في جنين

العالم- فلسطين

فيما يلي نص البيان العسكري الصادر عن سرايا القدس:

سرايا القدس توقع قوات العدو في كمين محكم أدى لقتيل وعدد من الإصابات في مخيم جنين:

▪️أقدم العدو، صباح اليوم، على التوغل في منطقة الهدف على أطراف مخيم جنين بالضفة المحتلة، مُعززاً بعشرات الآليات ومئات الجنود من القوات الخاصة المصحوبة بغطاء جوي؛ بهدف اعتقال أحد مقاتلي كتيبة جنين في سرايا القدس المجاهد: محمود الدبعي، الذي حاصر العدو منزله وأطلق تجاهه عدة صواريخ وقذائف، في محاولة لاستعراض القوة، وحرفِ أنظار العالم عن الجريمة الصهيونية التي ارتكبها العدو قبل يومين في مخيم جنين بحق الإعلامية في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، وظلَّ مجاهدنا محمود مشتبكاً بالرصاص لأكثر من أربع ساعات متواصلة حتى نفاذ ذخيرته، قبل أن يتم اعتقاله وهو مصاب مرفوع الرأس، متحدياً ومقدماً الواجب على الإمكان.

▪️إننا في سرايا القدس، وأمام هذا الحدث المهم الذي قلنا فيه كلمتنا بكل وضوح، نؤكد على التالي:

▪️أولاً: لقد أمطر مجاهدونا القوات المتوغلة عند منطقة الهدف غرب مخيم جنين صباح اليوم بوابل كثيف من النيران، ضمن سلسلة كمائن استطعنا -بعون الله- عبرها إيقاع قوات "الدفدوفان" في حقل من نار لم يشهدها سابقاً، أدت إلى مصرع ضابط وإصابة عدد آخر بشكل مؤكد.

▪️ثانياً: أمام البسالة التي أبداها مجاهدونا في الميدان ذهب العدو تجاه المدنيين من البداية، كعادته لإحراز وصناعة نصر وهمي يعود به، تحسباً للفشل المسبق الذي مُني به خلال الأيام والأشهر الماضية في عملياته في مدينة جنين، لكننا -بفضل الله- أعدناه حاملاً جنوده مجندلين بالدماء.

▪️ثالثاً وأخيراً: نجدد التزامنا في سرايا القدس بالدفاع عن أرضنا ومقدساتنا، ووقوف مجاهدينا سداً منيعاً في وجه القوات المعادية، وسنحمي أبناء شعبنا مهما كلفنا ذلك من ثمن

جهادنا مستمر، وعملياتنا متواصلة .. "وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون"

سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الجمعة 12 شوال 1443 هــ، الموافق 13 أيَّار-مايو 2022م