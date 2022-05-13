الجمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢
٠٦:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

هنية: المرحلة بحاجة لقرارات حاسمة وعلى السلطة إلغاء أوسلو

هنية: المرحلة بحاجة لقرارات حاسمة وعلى السلطة إلغاء أوسلو
الجمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية إن شعبنا الفلسطيني يمر في مرحلة جديدة لا يصلح معها إلا القرارات الحاسمة والاستراتيجية.

العالم- فلسطين

وأضاف هنية في تصريح اليوم الجمعة، "سنمضي في طريقنا لن نبالي ولا نتردد، وسيحسم شعبنا معاركه مع هذا المحتل على الأصعدة كافة".

وأكمل: "أمام وحشية الكيان واغتيال ابنة فلسطين واقتحام جنين وتصاعد الاستيطان بالضفة، والعربدة بالأقصى، وحصار غزة، واستهداف شعبنا في الداخل، واعتقال الآلاف، ورفض حق العودة، وأمام هذه اللحظة التاريخية التي ينتصر فيها الدم على السيف، والإرادة على القمع ندعو لسرعة تشكيل قيادة ميدانية موحدة تقود المواجهة مع الاحتلال".

ودعا هنية السلطة الفلسطينية للإعلان رسميًا وفعليًا عن إلغاء أوسلو وسحب الاعتراف بـ"إسرائيل"، ووقف التعاون الأمني معها، والالتفاف حول برنامج المقاومة الشاملة لمواجهة الاحتلال.

وأكد أن "كيانًا يخشى تشييع شهيدة الحقيقة والوطن لن يكتب له الاستمرار، ويخشى رفع علم فلسطين لا بقاء له على أرضنا".

وأشار هنية إلى أن الشهيدة شيرين أبو عاقلة كانت تكشف إجرام المحتل في حياتها، وها هي اليوم بتشييع جثمانها تكشف وحشيته مجددًا".

كما قال: "ها هو مخيم جنين يؤكد استمرارية ونجاعة خيار المواجهة الشاملة، وقدرة شعبنا في المقاومة والصمود والتحدي لهذا الكيان الهش ولجنوده الجبناء".

روابط ذات صلة

السلطة الفلسطينية ترفض تسليم "اسرائيل" الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة

السلطة الفلسطينية ستحول ملف إغتيال أبوعاقلة إلى محكمة الجنايات الدولية

عباس: نرفض مشارکة "اسرائيل" بالتحقيق وستحول قضية أبو عاقلة للجنايات الدولية

حماس: الاعتداء على المشاركين في جنازة الشهيدة أبو عاقلة بلطجة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تونس.. النهضة تعتبر إلغاء الدستور ضربا في مقتل شرعية الرئاسة

العراق: اعتقال إرهابيين اثنين وضبط اعتدة في الأنبار وغرب نينوى

زيلينسكي: ماكرون يحاول 'عبثا' الحوار مع بوتين

رئيس وزراء مصر يحذر من خطر كبير لأول مرة منذ عقود

شاهد.. اتحاد الصحفيين العرب يدين الإعتداء على موكب تشييع الشهيدة أبو عاقلة

مباحثات سورية بيلاروسية لتعزيز العلاقات الثنائية