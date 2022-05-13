ليبيا.. حكومة الوحدة الوطنية تنتقد تقريرا لمنظمة 'العفو الدولية'

العالم - ليبيا

وحسب "AP" رأت الحكومة، في بيان، أن تقرير المنظمة الحقوقية "يفتقر إلى المهنية والمصداقية"، ويحتوي على "اتهامات كاذبة".

واعتبرت أن ما جاء في تقرير المنظمة الذي زار وفد منها ليبيا مؤخرا "استمرار لسلك مسار التحامل الممنهج والمتواصل منذ سنوات ضد مصالح الدولة الليبية".

في وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت المنظمة الحقوقية التقرير، الذي يوثق الانتهاكات ضد المهاجرين من قبل وكالة أمنية تمولها الدولة في غرب ليبيا.

ويتهم التقرير، "جهاز دعم الاستقرار" الممول من الدولة الليبية بارتكاب قائمة طويلة من الانتهاكات، بما في ذلك القتل غير القانوني، والاحتجاز التعسفي، واحتجاز المهاجرين واللاجئين، والتعذيب والسخرة، وارتكاب جرائم ...

كما ذكر التقرير أن وفدا من منظمة العفو قد زار ليبيا في فبراير، وتحدث إلى الضحايا وإلى عائلاتهم وإلى نشطاء، مشيرا إلى أن "ممثلين من وزارة الداخلية- التي تتخذ من طرابلس مقرا لها- أكدوا للمنظمة أن جهاز دعم الاستقرار يدير مراكز الاعتقال دون أي إشراف وزاري، وأنه يقدم تقاريره مباشرة إلى الدبيبة".