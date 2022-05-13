العراق: اعتقال إرهابيين اثنين وضبط اعتدة في الأنبار وغرب نينوى

العالم - العراق

وقالت الخلية في بيان، إنه" بعمليات منفصلة نفذت في مناطق مختلفة من قواطع عمليات الأنبار وغرب نينوى استناداً إلى معلومات دقيقة لشُعبْ استخبارات الفرقتين الخامسة والخامسة عشرة وبمشاركة قوة من قيادة القوات البرية متمثلة بألوية المشاة 19 و21 و71 واستخبارات الألوية المذكورة تم خلالها القاء القبض على إرهابيين اثنين أحدهما في الرطبة بالأنبار والآخر في ناحية تل عبطة غربي نينوى وهما من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة 4إرهاب".

وأضافت ،أن "القوة ذاتها تمكنت من الوصول إلى كدس يضم 55 قنبرة هاون عيار 82 ملماً من مخلفات داعش الارهابي في منطقة العياضية غرب نينوى".

وأشارت إلى أنه" تم تسليم الإرهابيين إلى جهات الطلب اصوليا بعد اكمال الإجراءات اللازمة بحقهم، فيما تكفلت مفارز الجهد الهندسي المرافق للقوة برفع المواد وتفجيرها موقعياً وتحت السيطرة".