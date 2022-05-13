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أوسيتيا الجنوبية تحدد يوم 17 يوليو كموعد للاستفتاء على الانضمام لروسيا

أوسيتيا الجنوبية تحدد يوم 17 يوليو كموعد للاستفتاء على الانضمام لروسيا
الجمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

حدد رئيس أوسيتيا الجنوبية المنفصلة عن جورجيا، أناتولي بيبيلوف، يوم 17 تموز، موعدًا لإجراء استفتاء على انضمام أوسيتيا الجنوبية إلى روسيا الاتحادية.

العالم ـ أوروبا

وجاء على الموقع الإلكتروني لرئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية، أنه "تجدر الإشارة إلى أنه استرشادا بالرغبة التاريخية لشعب أوسيتيا الجنوبية في إعادة التوحيد مع روسيا، ووفقا للفقرة 16 من المادة 50 من دستور أوسيتيا الجنوبية، وقع بيبيلوف مرسوما يدعو إلى إجراء استفتاء".

يذكر أن، بيبيلوف قد قال في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك"، إن مبادرته لإجراء تصويت على مستوى البلاد حول هذه المسألة لم تكن مرتبطة بالرغبة في تسجيل نقاط قبل الانتخابات، فهذه خطوة نحو "الهدف الاستراتيجي" للشعب.

وأشار بيبيلوف إلى أن تسخينفال أتيحت له الفرصة لتحقيق هذا الهدف في عام 2014، عندما تم لم شمل شبه جزيرة القرم مع الاتحاد الروسي بعد استفتاء، ولكن بعد ذلك لم يتحقق ذلك.

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أوسيتيا الجنوبية تحدد يوم 17 يوليو كموعد للاستفتاء على الانضمام لروسيا

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