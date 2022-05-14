خبير امني: اميركا تعيد الإرهاب للعراق بشكل تدريجي عبر مخيم الهول

العالم-العراق

وقال عبد المنعم لـ /المعلومة/، ان “عوائل داعش الإرهابي لايمكن وصفهم بالابرياء حتى وان لم يكن لديهم أي نشاط إرهابي، الا ان الفكر المتطرف موجود في عقولهم، وهو ماسيخلق جيلا إرهابيا جديدا داخل العراق”.

وأضاف ان “وضع عوائل الإرهاب في مخيم الهول من قبل الجانب الأميركي، ماهي الا خطة لضمان تكاثر الفكر الإرهابي وزيادة العناصر المنتمية اليه، لاستخدامهم ضد أي دولة تخطط اميركا لتدمير امنها”.

وحذر من تحركات أميركية لاقتياد ارهابيي سجن الحسكة وادخالهم الى مخيم الهول تمهيدا لنقلهم الى العراق بحجة انهم عوائل يراد اعادتها الى مناطق سكناها في المحافظات المحررة، في حين ان هذا الامر يحمل في طياته مخططا خطيرا لدمار العراق وامنه الداخلي”.