السبت ١٤ مايو ٢٠٢٢
٠٧:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

إيران توقع عقدا بقيمة 110 ملايين يورو لصيانة مصفاة فنزويلية

إيران توقع عقدا بقيمة 110 ملايين يورو لصيانة مصفاة فنزويلية
السبت ١٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت الشركة الوطنية الإيرانية لهندسة النفط والبناء عن توقيع عقد بقيمة 110 ملايين يورو لإصلاح وإعادة تشغيل مصفاة إل باليتو في فنزويلا.

العالم - ايران

ويأتي الاتفاق بعد مفاوضات ترأسها وزير النفط الإيراني جواد أوجي الذي سافر إلى فنزويلا في وقت سابق من هذا الشهر والتقى بالرئيس نيكولاس مادورو.

هذا وأكد المدير التنفيذي للشركة الوطنية للتكرير وتوزيع المشتقات النفطية، أن العقد يستهدف صيانة وتدشين الطاقة العملياتية لهذه المصفاة بطاقة 140 الف برميل يوميا في فنزويلا ( حاليا تعمل 50 بالمئة من طاقتها).

وأشار الى أن تمويل المشاريع يتم عبر شركة تجارة النفط الايرانية، التي أبرمت بدورها العقد التمويلي مع الشركة الفنزويلية، كما من المقرر أن تقوم الاولى بتوفير لقيم النفط الخام لهذه المصفاة.

روابط ذات صلة

فنزويلا تبدأ استيراد الخام الإيراني للتكرير في مصافيها المحلية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الأمم المتحدة: الاقتصاد العالمي يجتاز تحديات صعبة

خبراء أفارقة: التعافي الاقتصادي بالقارة يحتاج لوسائل مبتكرة

لبنان يدخل المرحلة الأخيرة من الصمت الإنتخابي

العتبة الرضوية تفتتح أكبر مخزن للكتب على صعيد إيران

تخطيط أوكراني لحشد  مليون شخص في الجيش

إيران توقع عقدا بقيمة 110 ملايين يورو لصيانة مصفاة فنزويلية