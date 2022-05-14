إيران توقع عقدا بقيمة 110 ملايين يورو لصيانة مصفاة فنزويلية

العالم - ايران

ويأتي الاتفاق بعد مفاوضات ترأسها وزير النفط الإيراني جواد أوجي الذي سافر إلى فنزويلا في وقت سابق من هذا الشهر والتقى بالرئيس نيكولاس مادورو.

هذا وأكد المدير التنفيذي للشركة الوطنية للتكرير وتوزيع المشتقات النفطية، أن العقد يستهدف صيانة وتدشين الطاقة العملياتية لهذه المصفاة بطاقة 140 الف برميل يوميا في فنزويلا ( حاليا تعمل 50 بالمئة من طاقتها).

وأشار الى أن تمويل المشاريع يتم عبر شركة تجارة النفط الايرانية، التي أبرمت بدورها العقد التمويلي مع الشركة الفنزويلية، كما من المقرر أن تقوم الاولى بتوفير لقيم النفط الخام لهذه المصفاة.