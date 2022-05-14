قمة مرتقبة بين ليفربول وتشيلسي على لقب كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم

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تأهل ليفربول إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد التفوق على غريمه مانشستر سيتي 3-2، في حين تأهل تشيلسي عقب الفوز على كريستال بالاس 2-0 ضمن منافسات نصف النهائي.

وتعد مواجهة اليوم تكرارا لنهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بين الفريقين، والتي فاز بها ليفربول على تشيلسي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل.

ويسعى ليفربول بقيادة الألماني يورغن كلوب إلى تأكيد التفوق على تشيلسي وإضافة لقب جديد في الموسم الحالي بعد حصد كأس الرابطة، حيث إنه ينافس أيضا على لقبي الدوري الإنجليزي أمام مان سيتي ودوري أبطال أوروبا في مواجهة ريال مدريد.

بينما يريد "البلوز" إضافة اللقب الثاني هذا الموسم بعد كأس العالم للأندية، بعد أن خرج من سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي وخسارة لقب كأس الرابطة والخروج من دوري أبطال أوروبا، حيث يعلم توماس توخيل المدير الفني للفريق أن مباراة اليوم فرصة جيدة للثأر من الريدز وحصد بطولة محلية حتى لا يخرج خالي الوفاض من الموسم الحالي.

ويملك تشيلسي في رصيده 8 ألقاب لكأس الاتحاد الإنجليزي ليحتل المركز الثالث في قائمة الأكثر تتويجا باللقب على مدار التاريخ، متساويا مع توتنهام هوتسبير، ويستهدف حصد اللقب التاسع في تاريخه على حساب ليفربول اليوم.

في المقابل، يحتل ليفربول المركز الرابع في القائمة بعدما فاز الريدز بلقب كأس إنجلترا 7 مرات في تاريخه جاء أخرها في نسخة 2006، متساويا مع فريق أستون فيلا الذي حصد هو الأخر 7 ألقاب، ويستهدف حصد اللقب الثامن أمام تشيلسي اليوم.

ومن المنتظر أن محمد صلاح يمثل ليفربول في نهائى كأس الاتحاد الإنجليزي أمام فريقه السابق تشيلسي، ويسعى الفرعون لإضافة لقب جديد في مسيرته مع الريدز، حيث إنه حقق 5 ألقاب مع ليفربول وهي "كأس الرابطة الإنجليزية 2021-2022، دوري أبطال أوروبا موسم 2018 - 2019، الدوري الإنجليزي 2019 - 2020، كاس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية عام 2019".

من جانبه، كشف يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن غياب لاعب وسط الفريق البرازيلي فابينيو، عن مواجهة تشيلسي للإصابة.

وأكد كلوب أن فابينيو سيغيب عن نهائي الكأس، ولكنه لا يزال متفائلا بإمكانية عودته قبل نهاية الموسم.

ويخوض ليفربول مباراة تشيلسي متسلحا بفوزه الأخير على مضيفه أستون فيلا بنتيجة 2 – 1، ليواصل ملاحقة مانشستر سيتي في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث يحتل الوصافة برصيد 86 نقطة خلف السيتي المتصدر برصيد 89 نقطة.

كما ضرب ليفربول موعدا مع ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 28 مايو الجاري بعد التأهل على حساب فياريال.

في حين حقق تشيلسي الفوز على ليدز يونايتد ضمن مباريات الجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي، ليرفع رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثالث.

ويتفوق فريق ليفربول على منافسه تشيلسي، من ناحية القيمة التسويقية، وتتجاوز القيمة التسويقية لقمة ليفربول وتشيلسي حاجز المليار ونصف يورو، حيث تصل تحديدا إلى مليار و752.5 مليون يورو قيمة لاعبي الفريقين وفقا للإحصائية التي نشرها موقع "ترانسفير ماركت".

وتصل القيمة التسويقية لفريق ليفربول 900.50 مليون يورو، بينما تصل قيمة لاعبي تشيلسي في الوقت الحالي إلى 852 مليون يورو.