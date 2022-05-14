شهيدة مسيحية يؤدي المسلمون عليها صلاة الجنازة

العالم - مراسلون

بالهتافات والشعارات الوطنية حملت اكتاف رجال وشباب القدس جثمان الشهيدة ابوعاقلة من مشفى الفرنساوي بحي الشيخ جراح بالقدس المحتلة وسبق ذلك اعتداء قوات الاحتلال على المشاركين وعلى الجثمان قبل ان يصر ابناء القدس بحمله والذهاب به الى كنيسة الروم الكاثوليك بباب الخليل لاداء قداس الجنازة.

وقال شقيق الشهيدة شيرين، طارق أبوعاقلة لقناة العالم:"هذا يوم حزين علی كل فلسطين والامة العربية وعلی حرية الصحافة بالذات، شيرين اغتالوها بغدر لاسكات صوتها وهذا حدث موجع جداً نأمل ان ينتهي بنتائج ايجابية بالاخص ايقاف الاحتلال".

الاحتلال الاسرائيلي حاول منع المشاركين والمشيعين الذي جائوا من كل الارض الفلسطينية المحتلة احتشدو بميدان باب الخليل بقلب المدينة المقدسة.

الالاف من المشيعين حملوا الجثمان وحناجرهم تصدح بالروح بالدم نفديك يا قدس ويا شرين الجثمان وصل الى محطته الاخيرة مقبرة صهيون وتم دفن الجثمان وسط حزن شديد من عائلتها وزملائها كافة ومن كل ابناء فلسطين المحتلة.

وقال عضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين، محمد اللحام:"جنازة اليوم هي رسالة أولاً للاحتلال الاسرائيلي، حجم التضامن والاسناد والتعاطف من خلال هذه المشاركة رغم كل الحواجز الاحتلالية لمنع الناس من الوصول الی القدس، المشاركة ليس فلسطينية فحسب بل أيضاً من جمهور غربي واوروبي وهنالك رسالة ذات علاقة بضرورة الاستمرار في الذهاب الی محكمة الجنايات الدولية ونحن في نقابة الصحفيين بتعامل دولي لدينا اصراراً کبيراً لهذه المحكمة".

الشهيدة شرين ابو عاقلة المقدسية خصصت جزءا كبيرة من حياتها لكشف جرائم الاحتلال وبعملية اغتيالها كشفت الوجه الحقيقي والقبيح له فكانت اكبر عملية كشف للحقيقة بأن هذا الاحتلال اساس الارهاب بالمنطقة.