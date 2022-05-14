شاهد كيف بايع حاكم دبي "محمد بن زايد" رئيساً للإمارات

العالم - الإمارات

ونشر "آل مكتوم" قصيدة في رثاء "الشيخ خليفة" عبر حسابه على "تويتر" تضمنت أبياتاً لمبايعة الشيخ محمد بن زايد رئيساً للبلاد.

وأرفق حاكم دبي، وهو أيضاً نائب رئيس الإمارات، القصيدة بصورة تجمعه مع "محمد بن زايد" شقيق الرئيس الراحل .

وقال الشيخ "محمد بن راشد" في أبيات شعرية:

وصـبـر مـحـمـد ونـور لـه يـا رب الـدرب... نـعـم الـخـلف للسلف ريـس عـلـى الـدولة

لـي لـه نـبـايع على الطاعة بصدق وحـب... وطـاعـة ولـي الأمـر بـالـحـق مـكـفـولة

ومن المنتظر أن ينتخب المجلس الأعلى للدولة، الذي يضم حكام الإمارات السبع رئيساً جديداً للبلاد خلفاً للشيخ "خليفة بن زايد"، ويبدو أن شقيقه حاكم أبوظبي "محمد بن زايد" هو الأقرب بشكل كبير لخلافته.

ووري جثمان الرئيس الإماراتي الراحل، أمس الجمعة، في مقبرة البطين بالعاصمة أبوظبي، بعد ساعات من إعلان وفاته، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأشارت الوكالة الإماراتية إلى أن ولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد" وشيوخ عائلة "آل نهيان" أدوا صلاة الجنازة على جثمان الشيخ خليفة بن زايد في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في أبوظبي.

وكانت وزارة الشؤون الرئاسية قد أعلنت الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على روح الشيخ خليفة 40 يوماً، ووقف العمل بالمؤسسات الحكومية والخاصة لمدة 3 أيام، حسب "وام".

والشيخ "محمد بن زايد آل نهيان" هو حاكم أبوظبي الـ17 ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي كبرى إمارات الدولة.

وُلد في 11 مارس 1961، وهو الابن الثالث للشيخ "زايد بن سلطان آل نهيان"أول رئيس لدولة الإمارات من زوجته الثالثة "فاطمة بنت مبارك الكتبي".

ويشغل "محمد بن زايد" أيضاً عدداً من المناصب السياسية والتشريعية والاقتصادية للدولة، ويعرف بأنه كان الحاكم الفعلي للبلاد خلال فترة مرض شقيقه الأكبر خليفة بن زايد منذ العام 2014.