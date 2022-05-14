لبنان ينتخب غداً.. الإجراءات اكتملت وصناديق الاقتراع وضعت

العالم - لبنان

وبدأ تسليم صناديق الاقتراع الى المحافظات تمهيداً لتوزيعها على أقلام الاقتراع في الساعات المقبلة، وفي هذا الإطار شهد مركز توزيع صناديق الاقتراع في مركز رشيد كرامي الدولي في طرابلس زحمة كبيرة صباح اليوم السبت باشراف محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا الذي اعطى توجيهاته للموظفين لتسهيل تسليم رؤساء الاقلام والكتبة الصناديق واللوازم بالسرعة المطلوبة، واكد في تصريح ان "التحضيرات الادارية واللوجستية والامنية قد انجزت للعملية الانتخابية يوم غد الاحد".

وأشرف محافظ النبطية بالتكليف حسن فقيه منذ السابعة من صباح اليوم، في إطار إنجاز التحضيرات والاستعدادات لاجراء الانتخابات النيابية غدا، على عملية تسليم صناديق الاقتراع ومستلزمات العملية الانتخابية الى 506 رئيس قلم وكاتب المنتدبين الموزعين على 253 قلم اقتراع في 42 بلدة وقرية في قضاء النبطية.



ومنذ مساء امس، تمركزت عناصر من القوى الامنية في محيط المراكز وداخلها التي ستفتح صباح غد امام الناخبين للادلاء باصواتهم.

وفي سرايا البترون إنطلقت عند السابعة من صباح اليوم عملية تسليم صناديق الاقتراع لرؤساء الأقلام ومساعديهم بإشراف القائمقام روجيه طوبيا.

وتشهد القرى والبلدات البترونية استعدادات للعملية الانتخابية، في حضور عناصر من قوى الامن الداخلي الذين رافقوا رؤساء الأقلام إلى المراكز المخصصة للإقتراع.

وفي عكار، إستكملت التحضيرات الإدارية كافة لمواكبة الإنتخابات النيابية في محافظة عكار بإشراف ومتابعة من محافظ عكار المحامي عماد اللبكي الذي تابع مع موظفي المحافظة طيلة ليلة أمس وحتى منتصف الليل عملية وصول صناديق الإقتراع وترتيبها وتوضيبها لتسهيل عملية تسليمها بشكل سلس صباحا.

إلى ذلك، أشرفت قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري وفريق عمل القائمقامية منذ الرابعة فجرا، وبمواكبة عناصر من مكتب امن الدولة بأمرة المقدم ربيع الياس على توزيع الصناديق للانتخابات النيابية على رؤساء الاقلام والكتبة في سرايا جبيل، وقد اعتمدت مرعي مكننة حديثة لتوزيع رؤساء الاقلام على ال 179 قلم اقتراع الموزعين ضمن 87 مركزا في 85 بلدة في قضاء جبيل.

وعمدت عناصر من شرطة بلدية جبيل على اقفال الشارع المؤدي الى السرايا تسهيلا للعملية.

وانتهت في قائمقامية زغرتا عملية تسليم صناديق الاقتراع الى رؤساء الاقلام والكتبة المكلفين إدارة العملية الانتخابية، وسط تدابير لوجستية وادارية وامنية منظمة، أشرفت عليها القائمقام إيمان الرافعي مع فريق عمل اداري من موظفي القائمقامية في سرايا زغرتا.

كما انتهت عملية تسليم صناديق الاقتراع، التي كانت بدأت عند الرابعة والنصف صباحا، إلى رؤساء الأقلام في سرايا بعبدا باشراف محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي وحضوره.

من جانبها، أنهت محافظة الجنوب صباح اليوم البت عملية تسليم صناديق الاقتراع إلى رؤساء الاقلام والكتبة الذين سينطلقون الى مراكزهم تحضيرا لادارة العملية الانتخابية.

وتمت عملية التسليم بإشراف المحافظ منصور ضو وبمراقبة وتنظيم من عناصر الأجهزة الأمنية، وبلغ عدد الصناديق 299 صندوقا منها 100 لمدينة صيدا و199 لقرى قضاء صيدا الزهراني موزعين على 52 قرية منها 46 بلدية و6 قرى لا بلديات فيها.

وفي الهرمل بدأت عند السادسة والنصف من صباح اليوم عملية توزيع صناديق الاقتراع على رؤساء الاقلام، باشراف قائمقام الهرمل طلال قطايا، وسيتم توزيع 99 صندوقا عدد الاقلام الموجودة في قضاء الهرمل.

وبدأت منذ السابعة صباحا عملية تسليم صناديق الاقتراع لـ 198 رئيس قلم في قضاء كسروان - الفتوح، يرافقهم عناصر من القوى الامنية في الملعب البلدي في جونية، باشراف القائمقام بيار كساب .

وأشرفت قائمقام عاليه بدر زيدان العريضي على توزيع صناديق الاقتراع البالغ عددها245 في مدرسة خالد جنبلاط الرسمية في مدينة عاليه، على رؤساء الأقلام، منذ الخامسة فجرا.

وكان فريق عمل القائمقامية والقائمقام زيدان حضروا إلى مركز توزيع الصناديق منذ ليل أمس مع كافة التجهيزات لإنجاح عملية تسليم الصناديق لرؤساء الأقلام، علما ان الجيش والقوى الأمنية متواجدة في محيط وداخل مركز التوزيع لحفظ الأمن.

وفي النبطية، واكبت عناصر من مكتب النبطية في المديرية الاقليمية لامن الدولة عملية تسليم صناديق الاقتراع في سرايا النبطية منذ السادسة من صباح اليوم، وانتشرت العناصر عند مداخل السرايا وفي مركزي تسليم الصناديق واشرفوا على عملية تنظيم تسلم رؤساء الاقلام والكتبة لصناديق الاقتراع، وعكست هذه العملية سرعة في انجاز هذه العملية وارتياح لدى رؤساء الاقلام الذين توجهوا الى مراكز الاقتراع باكرا.

وانتهت عملية تسليم صناديق الاقتراع في قضاء صور، بإشراف القائمقام بالوكالة محمد جفال، حيث تم تسليم 328 صندوقا في متوسطة صور الرسمية، موزعين على 82 مركز اقتراع.

وانتهت التحضيرات في سرايا أميون الحكومي لإجراء الانتخابات النيابية، حيث أشرفت قائمقام الكورة كاترين الكفوري وفريق عمل موظفي القائمقامية منذ الخامسة صباحا وبدعم من الأجهزة الامنية على توزيع صناديق الاقتراع ال 128 على رؤساء الأقلام ضمن 48 مركزا في قضاء الكورة.

وفي زحلة، انتهت عند السابعة والنصف من صباح اليوم عملية تسليم صناديق الإقتراع لرؤساء الاقلام في سرايا المدينة، في حضور محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده وحضوره الى موظفي دائرة المحافظة. واتسمت الاجواء بالهدوء والتنظيم

عملية التسليم بدأت عند الرابعة من صباح اليوم ويبلغ عددها 325 صندوقا لـ 67 قلم اقتراع في قضاء زحلة، في حضور ضباط وعناصر الاجهزة الأمنية.

إلى ذلك، بدأت مند السادسة صباحا عملية تسليم صناديق الاقتراع في مرجعيون لرؤساء الاقلام وعددها نحو 192 صندوقا، موزعة على 38 مركز اقتراع مع كل لوازمها، والمخصصة لقرى وبلدات قضاء مرجعيون التي يبلغ عددها 32 بعدما كانت وصلت الى مبنى بلدية جديدة مرجعيون، تحت حراسة مشددة من القوى الأمنية.

وكان وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي ترأس اجتماعاً امنياً، اعلن على أثره انه "تم تَدارس الترتيبات الامنية واللوجستية والادارية لادارة العملية الانتخابية يوم الاحد، وعهدنا ملف الكهرباء الى جهاز أمن الدولة الذي وضع خطة كاملة للتعاطي مع اصحاب مولدات الكهرباء والاماكن التي فيها مولدات، مثل البلديات والمراكز الدينية. ونحن زوّدنا كل مراكز واقلام الاقتراع باللمبات اللازمة واستطعنا الربط مع فريق تقني متواجِد على نحو دائم. كما تم تجهيز وتهيئة اللازم مع مراكز القيد لتوفير الكهرباء طيلة الوقت. كما وعدنا ان تتوفّر الكهرباء في ساعات معينة خلال النهار تسهيلاً لاقتراع ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال استعمال المصاعد الموجودة في حرم المدارس ومراكز الاقتراع".

يُشار إلى ان عدد الناخبين اللبنانيين يبلغ 3.967.507 ناخبين مقارنة مع 3.746.483 ناخباً في عام 2018 أي بزيادة 221.024 ناخباً.

ويبلغ عدد الناخبين المسيحيين 1.361.546 ناخباً، وعدد المسلمين 2.584.993 ناخباً.