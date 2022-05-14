انتهاء عملية تسليم صناديق الاقتراع في طرابلس والمنية – الضنية

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وكذلك الأمر في سرايا قضاء المنية – الضنية الكائن في بلدة دير عمار، بإشراف القائمقام رولا البايع، في حضور عناصر من شرطة إتحادات بلديات طرابلس المنية والضنية وجرد الضنية، الذين رافقوا رؤساء الأقلام إلى المراكز المخصصة للإقتراع، وسط تدابير لوجستية وإدارية منظمة أشرفت عليها القائمقام البايع، مع فريق عمل إداري من موظفي المحافظات.

وكانت عملية تسليم الصناديق قد انطلقت عند السابعة صباحاً، حيث تسلم رؤساء الأقلام ومساعديهم في طرابلس 385 صندوق اقتراع في طرابلس، وفي الضنية تم تسليم 187 صندوقة إقتراع، و117 في الضنية و70 في المنية، سوف توزع على مراكز الإقتراع في القضاء. وقد اتسمت العملية بهدوء دون تسجيل أي اعتراض او اشكالات.

المصدر: موقع المنار