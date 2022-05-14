رسميا.. انتخاب محمد بن زايد رئيساً للإمارات

العالم - الإمارات

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم إمارة دبي، قد بايع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي رئيساً للبلاد خلفاً للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي توفي، أمس الجمعة، عن عمر ناهز الـ73 عاماً.

ونشر آل مكتوم قصيدة في رثاء الشيخ خليفة عبر حسابه على "تويتر" تضمنت أبياتاً لمبايعة الشيخ محمد بن زايد رئيساً للبلاد.

وأرفق حاكم دبي، وهو أيضاً نائب رئيس الإمارات، القصيدة بصورة تجمعه مع محمد بن زايد شقيق الرئيس الراحل .

ووري جثمان الرئيس الإماراتي الراحل، أمس الجمعة، في مقبرة البطين بالعاصمة أبوظبي، بعد ساعات من إعلان وفاته، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

والشيخ محمد بن زايد آل نهيان هو حاكم أبوظبي الـ17 ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي كبرى إمارات الدولة.

وُلد في 11 مارس 1961، وهو الابن الثالث للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، أول رئيس لدولة الإمارات من زوجته الثالثة فاطمة بنت مبارك الكتبي.

ويشغل محمد بن زايد أيضاً عدداً من المناصب السياسية والتشريعية والاقتصادية للدولة، ويعرف بأنه كان الحاكم الفعلي للبلاد خلال فترة مرض شقيقه الأكبر خليفة بن زايد منذ العام 2014.