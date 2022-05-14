السبت ١٤ مايو ٢٠٢٢
١٠:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

رسميا.. انتخاب محمد بن زايد رئيساً للإمارات

رسميا.. انتخاب محمد بن زايد رئيساً للإمارات
السبت ١٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:١٤ بتوقيت غرينتش

انتخب المجلس الأعلى للاتحاد في الإمارات، اليوم السبت، الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان"، رئيساً للدولة الإمارات، خلفاً لشقيقه الراحل الشيخ "خليفة بن زايد".

العالم - الإمارات

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم إمارة دبي، قد بايع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي رئيساً للبلاد خلفاً للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي توفي، أمس الجمعة، عن عمر ناهز الـ73 عاماً.

ونشر آل مكتوم قصيدة في رثاء الشيخ خليفة عبر حسابه على "تويتر" تضمنت أبياتاً لمبايعة الشيخ محمد بن زايد رئيساً للبلاد.

وأرفق حاكم دبي، وهو أيضاً نائب رئيس الإمارات، القصيدة بصورة تجمعه مع محمد بن زايد شقيق الرئيس الراحل .

ووري جثمان الرئيس الإماراتي الراحل، أمس الجمعة، في مقبرة البطين بالعاصمة أبوظبي، بعد ساعات من إعلان وفاته، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

والشيخ محمد بن زايد آل نهيان هو حاكم أبوظبي الـ17 ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي كبرى إمارات الدولة.

وُلد في 11 مارس 1961، وهو الابن الثالث للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، أول رئيس لدولة الإمارات من زوجته الثالثة فاطمة بنت مبارك الكتبي.

ويشغل محمد بن زايد أيضاً عدداً من المناصب السياسية والتشريعية والاقتصادية للدولة، ويعرف بأنه كان الحاكم الفعلي للبلاد خلال فترة مرض شقيقه الأكبر خليفة بن زايد منذ العام 2014.

روابط ذات صلة

من سيكون خليفة "ابن زايد" في حكم الامارات؟

شاهد كيف بايع حاكم دبي "محمد بن زايد" رئيساً للإمارات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 14-05-2022

شابان فلسطينيان يعريان منظومة الاحتلال بعمليتهما البطولية

شاهد.. اسباب عدم استعجال ايران في المفاوضات النووية

الشرطة الصومالية تفرض حظر تجوال خلال الانتخابات الرئاسية

الغائب الأكبر في إنتخابات لبنان.. غياب الحريري!

وزير الدفاع الايراني: نستمر في تعزيز الاقتدار الوطني وتطوير قوتنا الردعة