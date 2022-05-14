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فيديو غرافيك
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العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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شاهد: الصورة واضحة ..هؤلاء من قتلوا شيرين أبو عاقلة
//media.alalam.ir/uploads/org/2022/05/14/165252451010146200.mp4
//media.alalam.ir/uploads/org/2022/05/14/165252451010146200.mp4
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السبت ١٤ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:٣٥ بتوقيت غرينتش
اقتحمت القوات الاسرائيلية المستشفى أثناء تشييع الصحفية الفلسطينية شيرين ابو عاقلة، وكادت تسقط النعش أرضا، لانتزاع الأعلام الفلسطينية من أيدي المشيعين، وفرضت قيودا على مسيرة التشييع وألقت قنابل صوتية على المشيعين.
مزيد من التفاصيل في الفيديو المرافق للخبر....
#إنهاء_الاحتلال_الاسرائيلي
تصنيف :
فلسطین
غرافيك
فيديو غرافيك
كلمات دليلية :
القدس المحتلة
الاعتداءات الاسرائيلية
مسيرة التشييع
إنهاء الاحتلال الاسرائيلي
شيرين ابو عاقلة
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