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شاهد: الصورة واضحة ..هؤلاء من قتلوا شيرين أبو عاقلة

السبت ١٤ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:٣٥ بتوقيت غرينتش

اقتحمت القوات الاسرائيلية المستشفى أثناء تشييع الصحفية الفلسطينية شيرين ابو عاقلة، وكادت تسقط النعش أرضا، لانتزاع الأعلام الفلسطينية من أيدي المشيعين، وفرضت قيودا على مسيرة التشييع وألقت قنابل صوتية على المشيعين.

مزيد من التفاصيل في الفيديو المرافق للخبر....
#إنهاء_الاحتلال_الاسرائيلي

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