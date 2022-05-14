ما هي فوائد اللوز الأخضر؟

العالم- منوعات



ونصح الخبراء بضرورة تناول اللوز الأخضر؛ لما له من فوائد على صحة الإنسان، ومن الفوائد للوز الأخضر ما يلي:

1- غني بمضادات الأكسدة، التي تحارب الشوارد الحرة، ما يقلل من خطر الإصابة بالأورام السرطانية.

2- يحتوي على نسبة جيدة من البوتاسيوم، ما يجعله الاختيار الأمثل لمرضى ضغط الدم والمصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية.

3- يحتوي على نسبة جيدة من المغنسيوم والكالسيوم، وكلاهما يساهم في الحفاظ على صحة العظام، وحمايته من الإصابة بالهشاشة والتهاب المفاصل.

4- يقوي الجهاز المناعي بالجسم.

5- يحتوي على نسبة عالية من الألياف، التي تسهل من عملية الهضم، وتحمي الجهاز الهضمي من الإصابة بالإمساك، والانتفاخ، والغازات، ما يعود بالنفع على عملية الإخراج.

6- يحتوي على نسبة جيدة من المعادن، كالحديد، ما يجعله من الأطعمة التي ينصح الأطفال بتناولها، لوقايتهم من الأنيميا.

7- يحافظ على صحة الكلى ويقلل من خطر تعرضها للحصوات.

8- يمنع تكون حصوات المرارة.

9- يساعد على ضبط نسبة سكر بالدم، عن طريق حرق النسبة الزائدة منه بالجسم.

10- يساعد على تحسين الذاكرة، ما يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

11- يعمل على خفض نسبة الكوليسترول الضارة بالدم، بنسبة 12%.

12- يمد الجسم بالطاقة المتمثّلة في الدهون المفيدة.

13- يحتوي على نسب قليلة من السعرات الحرارية، لذلك ينصح بإضافته إلى أنظمة الحمية الغذائية “الدايت”.

14- يقى الكبد من السموم والدهون.

15- يرطب البشرة ويحميها من الجفاف