ما هي فوائد اللوز الأخضر؟

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ونصح الخبراء بضرورة تناول اللوز الأخضر؛ لما له من فوائد على صحة الإنسان، ومن الفوائد للوز الأخضر ما يلي:
1- غني بمضادات الأكسدة، التي تحارب الشوارد الحرة، ما يقلل من خطر الإصابة بالأورام السرطانية.
2- يحتوي على نسبة جيدة من البوتاسيوم، ما يجعله الاختيار الأمثل لمرضى ضغط الدم والمصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية.
3- يحتوي على نسبة جيدة من المغنسيوم والكالسيوم، وكلاهما يساهم في الحفاظ على صحة العظام، وحمايته من الإصابة بالهشاشة والتهاب المفاصل.
4- يقوي الجهاز المناعي بالجسم.
5- يحتوي على نسبة عالية من الألياف، التي تسهل من عملية الهضم، وتحمي الجهاز الهضمي من الإصابة بالإمساك، والانتفاخ، والغازات، ما يعود بالنفع على عملية الإخراج.
6- يحتوي على نسبة جيدة من المعادن، كالحديد، ما يجعله من الأطعمة التي ينصح الأطفال بتناولها، لوقايتهم من الأنيميا.
7- يحافظ على صحة الكلى ويقلل من خطر تعرضها للحصوات.
8- يمنع تكون حصوات المرارة.
9- يساعد على ضبط نسبة سكر بالدم، عن طريق حرق النسبة الزائدة منه بالجسم.
10- يساعد على تحسين الذاكرة، ما يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.
11- يعمل على خفض نسبة الكوليسترول الضارة بالدم، بنسبة 12%.
12- يمد الجسم بالطاقة المتمثّلة في الدهون المفيدة.
13- يحتوي على نسب قليلة من السعرات الحرارية، لذلك ينصح بإضافته إلى أنظمة الحمية الغذائية “الدايت”.
14- يقى الكبد من السموم والدهون.
15- يرطب البشرة ويحميها من الجفاف