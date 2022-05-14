ما الذي تؤكد زيارات شريف واردوغان وبيرنز للسعودية؟

خاص بالعالم

ففي الاسبوع الماضي زار رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، السعودية، والتي زارها الاسبوع الذي سبقه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، وبعدها ذكرت صحيفة وينستي جورنال ان مدير السي آي ايه الحالي الامريكي وليام بيرنز زار السعودية.

وعلى اثرها بدأ طبل الاعلام السعودي لهذه الزيارات، وان السعودية عاصمة العالم وقلبه والملك سلمان وابنه محمد، وملؤا الدنيا وشغلوا الناس، وقال انهم ورثة العرب والعروبة، ولكنه لم يقل بان السعودية ورثة الانبياء!

وايضاً يتطرق البرنامج عن اسباب دعم السعودية الاقتصادي الامريكي بشكل غير مسبق.

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