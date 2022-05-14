السبت ١٤ مايو ٢٠٢٢
٠٣:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

ما الذي تؤكد زيارات شريف واردوغان وبيرنز للسعودية؟

السبت ١٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

يتطرق برنامج "المحميات" عن السعودية العظمى والتي هي ليست عظمى، وعن تطبيع اقتصادي بين الرياض وتل ابيب من بوابة كوشنير، وعن أزمة مطار جدة الاسوأ بالعالم وكذب الاعلام السعودي حوله، وعن البطالة.

خاص بالعالم

ففي الاسبوع الماضي زار رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، السعودية، والتي زارها الاسبوع الذي سبقه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، وبعدها ذكرت صحيفة وينستي جورنال ان مدير السي آي ايه الحالي الامريكي وليام بيرنز زار السعودية.

وعلى اثرها بدأ طبل الاعلام السعودي لهذه الزيارات، وان السعودية عاصمة العالم وقلبه والملك سلمان وابنه محمد، وملؤا الدنيا وشغلوا الناس، وقال انهم ورثة العرب والعروبة، ولكنه لم يقل بان السعودية ورثة الانبياء!

وايضاً يتطرق البرنامج عن اسباب دعم السعودية الاقتصادي الامريكي بشكل غير مسبق.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

صفقة أردوغان وبن سلمان.. واصطفافات دول المنطقة

ما الذي حققه اردوغان من زيارته للسعودية؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

'حافلة العاشقين' تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا

الجزائر: تعيين مدير جديد للاستخبارات الخارجية

كيف نجعل القهوة أكثر فائدة للصحة؟

وزير الخارجية الاذربيجاني يزور طهران قريبا

مجلس النواب الليبي يعد مذكرة لتغيير ستيفاني ويليامز

عبد اللهيان: يجب أن تستفيد طهران وهافانا من تجارب بعضها البعض في تحييد الحظر