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وفد أمني عراقي برئاسة يارلله يصل إلى نينوى

وفد أمني عراقي برئاسة يارلله يصل إلى نينوى
السبت ١٤ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:١٨ بتوقيت غرينتش

وصل وفد أمني عراقي برئاسة رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يارلله، إلى قضاء مخمور في محافظة نينوى.

العالم - العراق

وذكر بيان لوزارة الدفاع أن "وفداً أمنياً يضم رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير يار الله ومعاون رئيس أركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية ومدير الاستخبارات العسكرية وصل الى قاطع فرقة المشاة 14 بقضاء مخمور في محافظة نينوى لتفقد الأوضاع الأمنية والاطلاع ميدانياً على الخطط والعمليات العسكرية على أوكار الإرهابيين في سلسلة جبال مخمور التي كانت تمثل أهم أوكار عصابات "داعش" الإرهابية".

وشدد رئيس أركان الجيش حسب البيان على "ضرورة تفعيل الجهد الاستخباري والاستمرار في تنفيذ العمليات التعرضية الاستباقية على بقايا الإرهابيين المختبئين في الكهوف والمغارات الجبلية في مخمور"، لافتاً الى أن "قيادة القوة الجوية وطيران الجيش ستكونان جاهزتين لقصف أي وكر إرهابي في السلسلة الجبلية لمخمور".

وأشاد يار الله "بجهود القادة والمقاتلين في تحقيق الأمن والاستقرار في قضاء مخمور".

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