نتائج صناديق الاقتراع سترسم اصرار الشارع اللبناني على الثوابت الوطنية

العالم - مراسلون

الساعات الاخيرة قبل بدء عملية الاقتراع رسمت المشهد النهائي لتموضع القوى السياسية و لوائحها وتحالفاتها.

فيما بدا الانفاق المالي وخاصة للجهات المدعومة امريكا وسعوديا واضحا بالاضافة الى الرشاوى الانتخابية خاصة في محافظتي بيروت والشمال، وسط تخبط وارباك يسود لوائح ما يسمى بالرابع عشر من آذار والمجتمع المدني.



الاوساط الشعبية رأت في الاستحقاق الانتخابي فرصة للتاكيد على الثوابت الوطنية لتبقى عين المواطن وصوته مصوبين نحو خياره ونتائج صناديق الاقتراع.



يشار الى ان انتخابات الخامس عشر من ايار الجاري تكتسب اهمية كبرى خاصة لجهة رسم المستقبل السياسي والاقتصادي للبنان وسط امعان امريكي بحصاره اقتصاديا وماليا لتطويعه ضمن مشروعه في المنطقة.

وهذا ما تراهن عليه القوى المنافسة للمقاومة ولحلفائها في سعيها لاحداث تغيير في تركيبة البرلمان وانعكاسه على الحكومة المستقبلية والانتخابات الرئاسية والتصويب على سيادة لبنان وثرواته وعناصر قوته المتمثلة بجيشه وشعبه ومقاومته.

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