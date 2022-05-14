أكبر وأطول اعتداء صهيوني على سوريا استمر أكثر من نصف ساعة

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العدوان الصهيوني نفذ عدوانه من من اتجاه البحر المتوسط غرب بانياس حسب المصادر العسكرية السورية.

وأدت لإرتقاء خمسة شهداء بينهم مدني واحد وجرح سبعة مواطنين بينهم طفلة ووقوع بعض الخسائر المادية بالأراضي الزراعية التي طالتها الحرائق.

التصعيد الإسرائيلي الأخير على سورية يأتي كردة فعل على الضغوطات التي يعيشها ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتعاظم دور المقاومة في استهدافه وفق رأي المحللين السوريين الذين يؤكدون على جهوزية الجيش السوري في التصدي لهذه الاعتداءات في كل وقت والرد عليها في التوقيت المناسب

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