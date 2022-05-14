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أكبر وأطول اعتداء صهيوني على سوريا استمر أكثر من نصف ساعة

السبت ١٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٥٦ بتوقيت غرينتش

معركة في السماء مفتوحة، هي أقل وصف لأكبر اعتداء واطول اعتداء ينفذه العدو الصهيوني على عدة محاور ونقاط بين مصياف وبانياس واللاذقية استمر أكثر من نصف ساعة من التصدي من قبل الدفاعات الجوية السورية التي تمكنت من اسقاط معظم هذه الصواريخ.

العالم - مراسلون

العدوان الصهيوني نفذ عدوانه من من اتجاه البحر المتوسط غرب بانياس حسب المصادر العسكرية السورية.

وأدت لإرتقاء خمسة شهداء بينهم مدني واحد وجرح سبعة مواطنين بينهم طفلة ووقوع بعض الخسائر المادية بالأراضي الزراعية التي طالتها الحرائق.

التصعيد الإسرائيلي الأخير على سورية يأتي كردة فعل على الضغوطات التي يعيشها ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتعاظم دور المقاومة في استهدافه وفق رأي المحللين السوريين الذين يؤكدون على جهوزية الجيش السوري في التصدي لهذه الاعتداءات في كل وقت والرد عليها في التوقيت المناسب

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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