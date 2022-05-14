هكذا يبدو المشهد اللبناني قبل ساعات على انطلاق السباق الانتخابي؟

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم خلال تغطية دخول لبنان مرحلة الصمت الانتخابي أشار مراسلنا الى أن اليوم هو يوم الصمت الانتخابي لكن هذا الصمت عكسه صخب شعبي من خلال المسيرات والسيارات الجوالة التي تحمل الرايات والاعلام وصور المرشحين التي تجوب معظم الشوارع اللبنانية ضمن الدوائر الـ15 التي ستجري فيها الانتخابات.

ونوه مراسلنا الى أن الامور اللوجستية والادارية اتمتها الداخلية اللبنانية استعدادا لاجراء الانتخابات غدا وهي وصلت الى المحافظات التي بدورها وزعتها الى أقلام الاقتراع في القرى والمدن والمناطق أيضا بمواكبة من القوى الأمنية.

ولفت مراسلنا الى أن هنالك انتشار أمني كبير وواسع حيث بدأت الدورايات التي يسيرها الجيش اللبناني والحواجز التي تقام عشية الانتخابات نافذة وقد بدأت بالتنفيذ بالأحرى.

وأوضح مراسلنا ان هناك 103 لوائح تتنافس على 128 مقعدا نيابيا التي تضم 818 مرشح يخوضون الانتخابات.

ونوه مراسلنا الى أن ما يمكن وصف ما يجري الآن هو حالة ترقب وحبس أنفاس والجميع اتم استعداداته من كل اللوائح والقوى السياسية اللبنانية عبر ماكيناته الانتخابية او عبر مندوبيه في الاقلام

واعتبر مراسلنا أن هذه الانتخابات تكتسب اهمية كبرى لتحديدها مصير لبنان السياسي والاقتصادي مشيرا الى أنه عند السابعة صباحا من يوم غد ستفتح صناديق الاقتراع.

وكان قد دخل لبنان منتصف الليلة الماضية مرحلة الصمت الانتخابي الأخير الى حين إقفال صناديق الاقتراع مساء يوم غد الأحد.

بعد تصويت المغتربين اللبنانيين في ثمان وخمسين دولة والموظفين العاملين كرؤساء أقلام وكتبة ومساعدين في الانتخابات النيابية، يشهد لبنان المرحلة الثالثة والأخيرة من عملية التصويت في داخل البلاد.

حيث أن أكثر من ثلاثة ملايين وسبعمئة الف لبناني مسجلين في الدوائر الانتخابية يشاركون في استحقاق الخامس عشر من ايار/ مايو لاختيار نواب البرلمان البالغ عددهم مئة وثمانية وعشرين والموزعين مناصفة بين المسلمين والمسيحيين بمختلف طوائفهم.

عدد اللوائح الانتخابية المسجّلة لخوض الانتخابات بلغت مئة وثلاثة وتضم سبعمئة وثمانية عشر مرشحاً يتنافسون على المقاعد المئة والثمانية عشر فيما يعمل على تأمينها اكثر من خمسة وسبعين الف عنصر أمني بحسب وزير الداخلية بسام المولوي.

ووسبق لحوالي مئة وثلاثين ألف مغترب لبناني ان شاركوا في عملية الاقتراع في الخارج، إذ بلغت نسبة التصويت نحو ستين بالمئة وفق ما اعلنته وزارة الخارجية.

وتعقد الانتخابات البرلمانية في لبنان كل اربع سنوات، لكنها تجري للمرة الثانية وفق قانون النسبية الذي اقره البرلمان اللبناني عام 2017ر بحيث قسم البلاد إلى15 دائرة انتخابية كبرى، مقسّمة بدورها إلى دوائر أصغر، وخصص لكل دائرة عدداً من المقاعد.

تقسيم غير مبني على أيّ أسس علمية أو ديموغرافية أو جغرافية، بل على أساس طائفي، ويتم توزيع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية على القائمات المختلفة، بحسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة في الانتخابات.

يشار الى ان المقاعد النيابية تتوزع على النحو الآتي بحيث تحصل كل من الطائفتين السنية والشيعية على ثمانية وعشرين مقعدا ويحصل الدروز على ثمانية مقاعد ومقعدين للعلويين. فيما تم تخصيص اربعة وثلاثين مقعدا للمسيحيين الموارنة واربعة عشر للارتوذكس وثمانية مقاعد للكاثوليك اضافة الى خمسة للأرمن ومقعد واحد للأقليات داخل الطائفة المسيحية.

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