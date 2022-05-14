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السفارة الأميركية بكييف: الجيش الأوكراني بدأ باستخدام مدافع هاوتزر الأميركية

السفارة الأميركية بكييف: الجيش الأوكراني بدأ باستخدام مدافع هاوتزر الأميركية
السبت ١٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٨ بتوقيت غرينتش

أكدت ​السفارة الأميركية​ ب​كييف​، أن "الجيش الأوكراني بدأ باستخدام ​مدافع هاوتزر​ الأميركية ما يجعل يوم النصر الأوكراني أقرب".

العالم ـ أوروبا

يذكر أن ​البنتاغون​ ودول أوروبية منها ​ألمانيا​ سلّمت ​أوكرانيا​ مدافع هاوتزر ضمن دفعات الأسلحة المتعددة التي قدّمتها لأوكرانيا، بهدف زيادة قوّتها العسكرية في حربها مع ​روسيا​.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت دول مجموعة السبع (G7) في بيان مشترك أنها ستزود أوكرانيا بالأسلحة إذا لزم الأمر لفترة طويلة.

وفرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، استهدفت القطاع المالي والاقتصادي في البلاد، في محاولة لوقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي بدأت في 24 شباط/فبراير الماضي.

وحدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مهام تلك العملية والتي تتمثل في القضاء على عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية في هذا البلد، وحماية مواطني جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، من القصف والهجمات المستمرة من جانب القوات الأوكرانية.

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