السبت ١٤ مايو ٢٠٢٢
٠٣:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

المتحدث باسم أردوغان يوضح موقف تركيا من انضمام فنلندا والسويد للناتو

المتحدث باسم أردوغان يوضح موقف تركيا من انضمام فنلندا والسويد للناتو
السبت ١٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث باسم الرئيس التركي، أن تركيا لا تحاول منع فنلندا والسويد من الانضمام إلى الناتو.

العالم ـ تركيا

أكد المتحدث الرسمي باسم أردوغان، إبراهيم كالين، أن أنقرة لا تغلق الباب أمام انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، لكنها تصر على أن يأخذ الأعضاء الآخرون في الحلف في الاعتبار مخاوف تركيا المتعلقة بالأمن القومي.

وقال كالين: "نحن لا نغلق الأبواب. ومع ذلك، فإننا نثير هذه القضية بشكل أساسي باعتبارها مسألة تتعلق بالأمن القومي التركي. والواضح أنه يجب عليهم فعل ذلك: يجب عليهم التوقف عن السماح لممثلي حزب العمال الكردستاني بالقيام بأنشطتهم، ووضع حد لوجود المنظمات والأفراد في هذه البلدان"، بحسب وسائل إعلام تركية.

وكان قد قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق إن تركيا لا يمكنها أن تنظر بشكل إيجابي إلى انضمام فنلندا أو السويد إلى الناتو، وأضاف أن الدول الإسكندنافية متسامحة للغاية مع الإرهاب. كما أشار أردوغان إلى استياء بلاده من مشاركة اليونان في الأنشطة العسكرية لحلف شمال الأطلسي.

يذكر أن فنلندا والسويد بدأت مؤخرا الحديث عن إمكانية التخلي عن حيادهما طويل الأمد والانضمام إلى الناتو على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأشار رئيس التحالف، ينس ستولتنبرغ، إلى أن التحالف سيكون سعيدا برؤية فنلندا والسويد في صفوفه وإتاحة الفرصة لهما للانضمام بسرعة.

وقالت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى "الناتو"، جوليان سميث، إن الناتو يتوقع من هذه الدول أن تتخذ قراراتها الخاصة بشأن العضوية المحتملة في "الأشهر والأسابيع" المقبلة. وأضافت أن الولايات المتحدة ترحب بانضمام هذه الدول إلى الحلف.

روابط ذات صلة

بوتين لنظيره الفنلندي: تخلي فنلندا عن الحياد سيكون خطأ

الخارجية الروسية تحذر من عواقب انضمام فنلندا والسويد إلى"الناتو"

أنقرة لاتنظر إيجابا إلى إمكانية انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السفارة الأميركية بكييف: الجيش الأوكراني بدأ باستخدام مدافع هاوتزر الأميركية

قديروف يعلن إرسال أكثر من 600 متطوع إلى أوكرانيا

عون يعلن موقفه بشأن النازحين السوريين وحرب "إسرائيل" على لبنان

السنوار يزور مكتب الجزيرة بغزة ويعزي بالشهيدة أبو عاقلة

الحلبوسي يهنئ محمد بن زايد بتوليه رئاسة الإمارات

'حافلة العاشقين' تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا