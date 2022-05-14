الحلبوسي يهنئ محمد بن زايد بتوليه رئاسة الإمارات

العالم - العراق

وذكر بيان لمكتبه الاعلامي، أن "الحلبوسي بعث برقية تهنئة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيَّان، بمناسبة تولي مهامه الجديدة رئيساً لدولة الإمارات".

وعبَّر الحلبوسي، في برقية التهنئة، عن مباركته للشيخ محمد بن زايد؛ بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات الشقيقة، متمنيا أن يكون عهده استكمالا لنهضة البلاد التي أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيَّان وخلفه الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيَّان".

وأكد تطلعه إلى تطوير العلاقات الأخوية وتعزيز التعاون بين البلدين، وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.