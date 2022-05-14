السبت ١٤ مايو ٢٠٢٢
٠٧:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس البرلمان يستضيف الاجتماع الاسبوعي لرؤساء السلطات الثلاث

رئيس البرلمان يستضيف الاجتماع الاسبوعي لرؤساء السلطات الثلاث
السبت ١٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

عقد اليوم السبت، الاجتماع الاسبوعي لرؤساء السلطات الثلاث للجمهورية الاسلامية الايرانية، باستضافة رئيس السلطة التشريعية "محمد باقر قاليباف".

العالم - ايران

وتم في هذا الاجتماع، الذي التأم بحضور رئيس الجمهورية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي" ورئيس مجلس الشورى الاسلامي "قاليباف" ورئيس السلطة القضائية "غلام حسين محسني ايجئي"، استعراض خطة الحكومة المتمثلة في التوزيع العادل لمبالغ ترشيد الدعم الحكومي والتاكيد على تعاون كافة الجهات المعنية بهدف انجاح الاجراءات الحكومية في هذا السياق.

كما تم التنويه خلال الاجتماع، الى اهمية التركيز على اراء المواطنين والنظر في مطالبهم وشكاويهم المتعلقة بتنفيذ الخطة الاقتصادية الجديدة؛ وصولا الى الاهداف المنشودة لتوفير حياة يسودها الهدوء والرخاء للشعب.

روابط ذات صلة

اجتماع رؤساء السلطات الثلاث ينعقد باستضافة اية الله رئيسي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مجلس النواب اليمني يدين قيام السعودية بتعذيب مواطنين يمنيين بصعدة

روسيا تعلن استهداف 28 نقطة حصينة ومستودعي ذخيرة بصواريخ دقيقة

أفغانستان.. السماح مجددا للرجال والنساء بالجلوس معا في مطاعم هرات

رئيس العراق يشارك بمجلس عزاء خلیفة بن زايد

رئيس البرلمان يستضيف الاجتماع الاسبوعي لرؤساء السلطات الثلاث

برلماني يطالب بمنح الجنسية المصرية للشهيدة شيرين أبو عاقلة