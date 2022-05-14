رئيس البرلمان يستضيف الاجتماع الاسبوعي لرؤساء السلطات الثلاث

العالم - ايران

وتم في هذا الاجتماع، الذي التأم بحضور رئيس الجمهورية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي" ورئيس مجلس الشورى الاسلامي "قاليباف" ورئيس السلطة القضائية "غلام حسين محسني ايجئي"، استعراض خطة الحكومة المتمثلة في التوزيع العادل لمبالغ ترشيد الدعم الحكومي والتاكيد على تعاون كافة الجهات المعنية بهدف انجاح الاجراءات الحكومية في هذا السياق.

كما تم التنويه خلال الاجتماع، الى اهمية التركيز على اراء المواطنين والنظر في مطالبهم وشكاويهم المتعلقة بتنفيذ الخطة الاقتصادية الجديدة؛ وصولا الى الاهداف المنشودة لتوفير حياة يسودها الهدوء والرخاء للشعب.