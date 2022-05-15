حماس: جرائم الاحتلال لا تسقط بالتقادم

العالم-فلسطين

وصرح رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة بأن الصحفية أبو عاقلة تعرضت للاغتيال أكثر من مرة، عندما جرى استهدافها أولا ثم المحاولات المتكررة للحيلولة دون تشييعها بما يليق بمكانتها والهجوم على نعشها.

وأضاف السنوار "مستعد للخروج في لقاء مباشر مع الإعلام الآن، نحن لا نخاف التهديدات الإسرائيلية ومش عاملين حساب للاحتلال ولا رح نعمل، وبحبوا يهوشوا لكنهم جبناء".

ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل والفوري لمحاسبة إسرائيل على جرائمها.

وزار رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، مكتب قناة الجزيرة في القطاع وقدم واجب العزاء في الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة.

وقدم السنوار تعازيه الحارة لزملاء أبو عاقلة في قناة الجزيرة وإدارة القناة، مؤكدا أن شيرين مثلت أيقونة للإعلامية الفلسطينية التي واكبت تغطيتها للقضية وأحداثها على مدار 27 عاما.

ولفت السنوار إلى الذكرى السنوية الأولى لاستهداف الاحتلال لمقر قناة الجزيرة، مضيفا "من اتخذ قرار قصف مكتب الجزيرة ومن أخذ قرار بكسر يد جيفارا البديري في الشيخ جراح هو نفسه من اتخذ قرار اغتيال شرين أبو عاقلة".