الجزائر.. 'لعمامرة' يبحث مع مركز كارتر اتفاق السلم والمصالحة في مالي

العالم - تونس

جاء ذلك، خلال استقبال لعمامرة بمقر الخارجية الجزائرية بالعاصمة، لممثلة المركز الحقوقي، الذي يتولى دور "المراقب المستقل" لتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.

وبحسب البيان، تناول الطرفان، خلال اللقاء، تطورات هذه الجهود بهدف إعادة بعث مسار تنفيذ الاتفاق من خلال وفاء الأطراف المالية بالتزاماتها وتحقيق نتائج ملموسة في تنفيذ مختلف أحكام الاتفاق.

يذكر أن اتفاق السلم والمصالحة هي اتفاقية تمت في مالي بين الأطراف السياسية والعسكرية المالية المتنازعة، توسطت فيها الجزائر في عام 2015.