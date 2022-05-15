‫‫نسب التصويت في الانتخابات النيابية اللبنانية في مختلف الدوائر

العالم - لبنان

وقد بلغت نسبة الاقتراع حتى ظهر الاحد في الغبيري 27.66% وفي برج البراجنة 28.99 % وفي حارة حريك 31.53 % وفي تحويطة الغدير – الليلكي – المريجة 35.15 %، كما بلغت نسبة الاقتراع في الحدت –سبنيه – حارة البطم 32.36 % وفي فرن الشباك – عين الرمانة 25.56 % وفي الشياح 26.77 % وفي بعبدا – اللويزه 27.31 %، وبلغت نسبة الاقتراع في العبادية 26.54 % وفي رأس المتن 27.11 %.

وبلغت نسبة الاقتراع في الدوائر الصغرى في الجنوب: قضاء النبطية 31.99 %، قضاء بنت جبيل 26.31 %، قضاء حاصبيا 25.31 %، قضاء صور 27.86 %، في قرى قضاء صيدا 31.82 %.

وقد بلغت نسبة الاقتراع حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر الاحد في دائرة الجنوب الثانية 32.95 %، في دائرة الجنوب الثالثة 31.85 %

هذا وبلغت نسبة الاقتراع في دائرة بعلبك الهرمل 31%:

نسبة الاقتراع في بلدة عرسال ١٥.٤٧٪

في بلدة البزالية ٣٧.٤٥٪

في بلدة اللبوة ٣٠.٥٪

في بلدة النبي عثمان ٢٦٪

في بلدة العين ٢٤.١٨٪

في بلدة شعث ٢٢.١٧٪

في بلدة راس بعلبك ٢٥٪

في بلدة الجديدة الفاكهة ١٧.٧٥٪

في بلدة نبحا ٣٤٪

في بلدة حلبتا ٤٠.٧٧٪

في بلدة حربتا ٣١.٧٥٪

في بلدة جبولة ٢٩.٣٢٪

في بلدة القدام ٣٤٪

في بلدة قرحا ٢٩.٦٨٪

في بلدة زبود ٣٦.٦٤٪

في بلدة مقراق ٤٩٪

في بلدة قليلة الحرفوش ٤٠.٢٢٪

في بلدة الرام الجوبانية ٢٩.٥٣٪

في بلدة وادي فعرا ٢٨.٥١٪