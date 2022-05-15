مواجهات مع الاحتلال في رام الله والقدس وطولكرم

العالم - فلسطين

وخلال المواجهات أصيب عشرات الشبان بالاختناق والرصاص المعدني المغلف بالمطاط الذي أطلقه جنود الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، مقابل مستوطنة "بيت ايل"، بعد فعالية في رام الله بذكرى النكبة.

وتجمعت أعداد كبيرة من الشباب على مدخل البيرة، حيث رشقوا جنود الاحتلال بالحجارة، ووضعوا المتاريس، وأشعلوا الإطارات المطاطية حسبما افاد موقع فلسطين اليوم.

بالتزامن مع ذلك اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت جامعة القدس في أبو ديس، وأطلقت قنابل الغاز بكثافة صوب الطلبة.

وتسببت قنابل الغاز بإصابة عدد من الطلاب بالاختناق، وإخلاء أجزاء من الجامعة.

في المقابل، أشعل الشبان الإطارات في البوابة الحديدية المقامة في جدار الفصل العنصري، والتي خصصها لتسهيل اقتحام جامعة أبوديس.

وتتعرض جامعة القدس في أبو ديس لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال التي تتعمد اقتحامها والاعتداء على الطلاب.

وفي طولكرم اندلعت مواجهات مماثلة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز داخل كلية خضوري التقنية.

وتصدى الشبان لاقتحام قوات الاحتلال بالحجارة مما تسبب بوقوع إصابات بالاختناق.

واعتقلت قوات الاحتلال اليوم ثلاثة شبّان من مناطق متفرقة في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد أبو عودة من مخيم شعفاط شمال القدس، عقب الاعتداء عليه بالضرب والتنكيل به.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شاباً من المسجد الأقصى المبارك، تزامناً مع اقتحام 109 مستوطنين المسجد وتدنيسه؛ بحجة إحياء ما يسمى “الفصح الثاني”، والذي يُصادف الذكرى الـ74 للنكبة الفلسطينية.