مرسوم سلطاني بإعادة الجنسية لـ115 عُمانياً فقدوها سابقاً

العالم - عمان

المرسوم السلطاني الذي نشرته وكالة الأنباء العُمانية، نص على "رد الجنسية العمانية لـ115 شخصاً"، مرفقة بقائمة أسماء الذين تضمنهم المرسوم السلطاني.

وهذا المرسوم هو الأكبر بإعادة الجنسيات لمواطنين عُمانيين، بعدما كان قد أصدر مرسوماً مماثلاً في مطلع أبريل الماضي، بإعادة الجنسية لـ48 شخصاً.

وينص قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني 38 / 2014، أنه يمكن للعماني بصفة أصلية، الذي تنازل عن جنسيته واكتسب جنسية أخرى، استرداد الجنسية.

واشترط المرسوم أن تكون إقامته العادية في عمان، "أو كان قد عاد إليها، أو أقر كتابة برغبته في الاستقرار بها".

كما نص على "أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف مالم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يكون خالياً من الأمراض المعدية".

ويفقد المواطن العُماني جنسيته العُمانية بحكم القانون في حالة واحدة، وهي إذا اكتسب جنسية أخرى بشكل مخالف لأحكام القانون، حيث ينص المرسوم على أنه "لا يجوز الموافقة على تنازل العُماني عن جنسيته لاكتساب جنسية أخرى إلا بعد التأكد من وفائه بواجباته والتزامه تجاه السلطنة".