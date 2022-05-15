سفارة امريكا لدى ليبيا تعلق على قرار تجميد إيرادات النفط بمصرف ليبيا الخارجي

العالم - تونس

وأكدت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا في بيان لها، أنه يجب أن تتضمن الآلية اتفاقًا على النفقات التي تكتسب أولوية، وتدابير الشفافية، وخطوات لضمان الرقابة والمساءلة،.

مشيرة إلى ان الولايات المتحدة على استعداد لتقديم المساعدة الفنية بناء على طلب الأطراف الليبية للمساعدة في هكذا آلية وسيسهم التقدم على صعيد هذه القضايا المهمة في خلق بيئة سياسية أكثر استقرارًا بما يساعد في استعادة الزخم نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية كما يطلبها الشعب الليبي.

وشددت سفارة الولايات المتحدة على أن استعادة إنتاج النفط الليبي أمر مهم للشعب الليبي والاقتصاد العالمي وأن الاتفاق على آلية لإدارة شفافة لعائدات النفط أمر ضروري من أجل تحقيق ذلك حسب ما ناقشته الأطراف الليبية يوم 1 أبريل الماضى في اجتماع مجموعة العمل الاقتصادي المنبثقة عن عملية برلين.

كان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح قد أعلن تجميد إيرادات النفط بمصرف ليبيا الخارجي حتى وضع ضمانات وآلية لاستفادة كل الليبيين من هذا الدخل بما يحقق العدالة والمساواة للجميع.

وأوضح رئيس البرلمان الليبي في بيان له أن هذا الإجراء يهدف للحفاظ على مصلحة الليبيين ولضمان الاستفادة من ارتفاع سعر النفط في الوقت الحالي مما يتطلب الاستمرار في ضخ النفط ولضمان انتظام عمل المنشآت الحيوية وحمايتها من العبث والفساد وإهدار المال العام.