لبنان ينتخب.. والمغردون يستبشرون: ’يا رب نصر يهزّ الدني’

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واعتبر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن "انجاز الإنتخابات اليوم بكل معنى الكلمة والدولة قامت بواجبها كاملا، الجميع راهن على تعطيل الإنتخابات عبر مختلف السبل، تجاوزناها وحصلت الإنتخابات، والإنتخابات لم تحصل لولا إصرار الحكومة ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون على إنجازها وإصرار وزيري الداخلية والخارجية".

وأشار أن "هناك بعض الشوائب القليلة التي حصلت خلال هذا اليوم الا أنه تمكن الفريق في وزارة الداخلية من حل الشوائب وهذا نصر للدولة اللبنانية وللمواطنين، واليوم يوم مشهود له والجميع كان لديه رهانات، واليوم تحركت الدولة بكل عناصرها دون استثناء، والجميع أكثر من 120 الف شخص على الأراضي اللبنانية، هذا إنجاز ولنا الحق أن نقول عنه إنجاز".

وتابع ميقاتي: "اليوم رأينا من غرفة العمليات هناك جمهور من الناخبين يرغبون بالإقتراع، وطلب وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي من رؤساء الأقلام إدخال من يريد الإقتراع، وأشكر كل القيمين على العملية الإنتخابية، والتخلف عن الحضور للموظفين حصل بعدم الإلتحاق ضئيل جدا واحد بالألف وهي نسبة ضئيلة جدا".

وعن صناديق الإقتراع التي وصلت من الإغتراب، قال: "وصلت صناديق الإقتراع على لجان القيد الأولى، أكثر من 500 صندوق توزع على لجان القيد، أما الإشكالات التي حصلت اليوم تعالجت على الفور، والكهرباء لن تنقطع طوال الليل في كل مراكز الإقتراع والقيد". وأردف: "نتمنى الإستشارات النيابية السريعة وتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن".

وفي تمام الساعة الـ 19:02 أعلن عن إقفال صناديق الاقتراع بالانتخابات النيابية في لبنان والتي جرت في 15 دائرة وسط تفاوت في نسب الاقبال من قبل المقترعين وتخطت في بعض المراكز الانتخابية 30% ، وبدأت بالارتفاع نسبيا منذ الساعات الأولى من بعد الظهر، في حين شهدت بعض الأقلام عددا من الاشكالات سرعان ما حلت بعد تدخل القوى الأمنية او الجيش.

وسجَّلت وسائل الاعلام المحلية والعالمية زحمة المقترعين والانتظار في الطوابير في العديد من اقلام الاقتراع، كما سجلت بعض الشكاوى حول مشاكل لوجستية وتنظيمية او بطء في عملية الانتخاب. وكان فتح الصناديق عمومًا بشكل شفاف وواضح ووفقًا للأصول، على الرغم من حصول بعد الإشكالات الإدارية في بعض الدوائر.

وقال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد الإدلاء بصوته في حارة حريك إن "الاقتراع واجب والمواطن لا يمكنه ان يكون محايدا في قضية مهمة في اختيار نظام الحكم"، مضيفا: "على الجميع دعوة كل من يعرفونه للاقبال على الانتخاب"، داعيا إلى "التمييز بين من عمل ومن لم يعمل عبر الاقتراع بكثافة".

بدوره، أكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولولي بعد الإدلاء بصوته في طرابلس، أن "الطريقة الوحيدة لإعادة بناء لبنان تكون بالاقتراع الكثيف اليوم"، مشيرا إلى أن "الانتخابات جرت باصرار منا على انجازها بأفضل الطرق الممكنة". ودعا مولوي "اللبنانيين وأهلي في طرابلس أن يقترعوا الأفضل لأنه سيؤمن الأفضل للبلد"، لافتا إلى أن "الاشكالات الإدراية حتى الآن بسيطة والوضع الأمني مقبول جدا، والنيابيات العامة التميزية مستنفرة لملاحقة الرشاوة الانتخابية".

كما وقام نائب الامين العام لحزب الله بادلاء صوته في الباشورة بمنطقة بيروت الثانية واعتبر ان هذه الانتخابات مفصلية لانها تنقلنا من مرحلة الانهيار الى مرحلة النهضة. ودعا الشيخ قاسم الجميع للتصويت ليكون خيارهم حاضراً وبعد الانتخابات لا يحق لاحد ان يقول عن المجلس النيابي انه لا يمثل، مضيفاً فلتصوت الناس بكل حرية وكل قناعة ومن الان نقول نقبل بالنتائج مهما كانت وكيفما توزعت ونمد ايدينا الى الجميع.

وأدلى رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين بصوته في دير قانون النهر، وأشار إلى أن وقت الكلام قد انتهى وحان وقت التصويت، داعيًا المواطنين للإدلاء بأصواتهم وانتخاب الصادقين ليحموا ويبنوا بلدهم والمطلوب التصويت بشكل كثيف وقوي. كما قال رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك بعد الإدلاء بصوته إن "هذا اليوم هو اليوم الفصل من أجل بناء الدولة القوية العادلة"، وتابع: "نرجو من أهلنا أن لا يقصر أحد في الانتخابات"، وأضاف: "هذا الجيش الزاحف جا ليحفظ دماء الشهداء ويحمي لبنانويبني دولة عزيزة كريمة مستقلة".

ونشر "Shakaek Alnoaaman" تغريدة جاء فيها "أقفلت صناديق الاقتراع شكر الله سعيكم... وبقي الترقّب لنتيجة تهواها القلوب ... يا رب نصر يهزّ الدني #انتخابات_لبنان_2022".

وكتب الاعلامي اللبناني "سهيل دياب" في تغريدة على حسابه الخاص "يحكى أن شعباً مُورست بحقه كل صنوف الضغوط والتضليل والتشويه والتحريض والتحريف وكل اشكال الحروب وكل انواع الحصار والخنق الاقتصادي لكنه وفي مهرجانات ثلاثة احتشد عن بكرة أبيه وفياً هادراً هاتفاً خلف قائده الامين لبيك لبيك صوتنا صوتك ولن نخلف الوعد #خلي_صوتك_حكايه_نصر".

وقال "محمد الهادي |(طيف اللقاء)|" في تغريدته "الحُجّة الثالثة و الأخيرة قد أُلقيت ... سنلبي و نبايع. #صوتي_ينبض_مقاومة #عهداً_سنبقى_أوفياء #نبايع_لا_نبيع #باقون_نحمي_ونبني #خلي_صوتك_حكاية_نصر".

وغرد "M7amad" على حسابه الخاص "لو جاء كل طواغيت العالم لن يكسروا شعب خرج في حرب تموز من تحت أنقاض بيوتهم المهدّمة وهم يقولون "فدا إجر السيّد حسن" وعندما سقط شهداء لهم قالوا "فدا المقاومة".. #خلي_صوتك_حكاية_نصر".

‏وقالت ‎ "‎‏||‎﮼فاطمة‎‏‎‎‏‎﮼||" في تغريدتها "كلّ صوت يرتفع ضدّ المقاومة، يمثِّل انتصاراً لإسرائيل.. #خلي_صوتك_حكاية_نصر".

ونشر "احمد عبد الملك" صورة لمقترعات نساء وعلق عليها قائلا "هؤلاء هم أشرف الناس وقت الصدق حملوا الراية فسلام الله عليكم وعلى تضحياتكم وصبركم ووعيكم بكم انتصرنا #نحمي_ونبني #لبنان_ينتخب #انتخابات_لبنان_2022".

وتجري الانتخابات البرلمانية في لبنان كل 4 سنوات، وفق التوزيع المعتمد منذ اتفاق الطائف في العام 1989، بواقع 128 مقعداً بالمناصفة بين المسلمين والمسيحيين في عموم البلاد.

وتتوزع المقاعد الـ128 على النحو الآتي: 28 للسنة، و28 للشيعة، و8 للدروز، و34 للموارنة، و14 للأرثوذكس، و8 للكاثوليك، و5 للأرمن، ومقعدان للعلويين، ومقعد واحد للأقليات داخل الطائفة المسيحية.