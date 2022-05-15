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لا عودة عن حق العودة.. الفلسطينيون يحيون الذكرى الـ74 للنكبة

الأحد ١٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

احيا الفلسطينيون اليوم في قطاع غزة الذكرى الـ74 للنكبة الفلسطينية عام 1948 حيث بدأت الفعاليات بجلسة للمجلس التشريعي اكدت انّ المقاومة هي السبيل الى تقريب العودة.

العالم - خاص بالعالم

حق العودة حق مقدس شرعي وقانوني وفردي وجماعي لكل الفلسطينيين والتنازل عنه خيانة عظمى. بهذه الكلمات افتتح نواب المجلس التشريعي بغزة جلستهم لاحياء الذكرى الـ74 لنكبة فلسطين.

وقال النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس مشير المصري: اعتقد اليوم بان وحدة مقاومتنا الفلسطينية ووحدة شعبنا في ثورة الممتدة هي تطمئننا باننا على الطريق الجادة نحو العودة والتحرير ونعتقد ان خيار المقاومة هو الخيار الاستراتيجي الكفيل بانتزاع كامل حقوقنا وثوابتنا بعد فشل الرهان على كل الخيارات الاخرى.

من جانبه قال المختار الفلسطيني خليل ابوحرب: كيف الشعب يترض للهجرة والضرب والقتل اليومي والاعتداء على مقدساته لايفكر في حل لطرد الاحتلال؟ هم نفسهم يحرضونا عليهم. انا كفلسطيني لااموت. تنتهي الاشياء من حولي واسلم الراية الى الصغار فهم لا ينسون ولن ينسون.

وبالغضب الشعبي احيا الفلسطينيون النكبة حيث انطلقت الجماهير تتقدمها كافة القوى الوطنية والاسلامية باتجاه مقر الامم المتحدة بغزة لمطالبتها بالكف عن التآمر على حق العودة واللاجئين.

وقال القيادي بحركة الجهاد الاسلامي احمد المدلل: امام هذه المقاومة الحية والقوية التي دمرت قوة الردع الصهيونية فان الاحتلال الصهيوني يعيش اسوء مراحله على ارض فلسطين. لا خيار امام الاحتلال الصهيوني الا الرحيل عن ارض فلسطين او الموت تحت ترابها.

لا عودة عن حق العودة، شعار رفعته الجماهير لتؤكد على ان الاجيال الفلسطينية تتسلم مفاتيح قراها وبساتين اراضيها لإيمانها الراسخ بأنها ستعود يوما.

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