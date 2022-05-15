الانتخابات النيابية اللبنانية.. النتائج الأولية في دائرة الجنوب الثالثة حتى الساعة

النتائج الأولية في دائرة الجنوب الثالثة حتى الساعة
حسن فضل الله: 32870 صوتا
اشرف بيضون: 8300 صوتا
ايوب حميد: 4495 صوتا
علي احمد مراد: 1565 صوتا
حسن عادل بزي:911 صوتا
خليل ديب: 310 صوتا
حسين الشاعر:131 صوتا
*النتائج الأولية في دائرة الجنوب الثالثة (قضاء بنت جبيل) حتى الساعة*
حسن فضل الله: 32870 صوتا
اشرف بيضون: 8300 صوتا
ايوب حميد: 4495 صوتا
علي احمد مراد: 1565 صوتا
حسن عادل بزي:911 صوتا
خليل ديب: 310 صوتا
حسين الشاعر:131 صوتا
الأصوات المتبقية للفرز: 17.687
النتائج الأولية في دائرة الجنوب الثالثة (قضاء بنت جبيل) حتى الساعة*
حسن فضل الله: 34.675 صوتا
اشرف بيضون: 8.657 صوتا
ايوب حميد: 5.073 صوتا
علي احمد مراد: 1.825 صوتا
حسن عادل بزي: 946 صوتا
خليل ديب: 321 صوتا
حسين الشاعر: 137 صوتا