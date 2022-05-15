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الانتخابات النيابية اللبنانية.. النتائج الأولية في دائرة الجنوب الثالثة حتى الساعة

الانتخابات النيابية اللبنانية.. النتائج الأولية في دائرة الجنوب الثالثة حتى الساعة
الأحد ١٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٠ بتوقيت غرينتش

بلغت نسبة الاقتراع في الانتخابات النيابية اللبنانية حتى الساعة التاسعة مساء في دائرة الجنوب الثانية: 47.19 %، صور - دائرة صغرى: 46.22 %، قرى صيدا - دائرة صغرى: 48.82 %، دائرة الجنوب الثالثة: 45.21 %، النبطية - دائرة صغرى: 53.36 %، بنت جبيل - دائرة صغرى: 40.78 %، مرجعيون حاصبيا - دائرة صغرى: 41.09 %. وجاءت نتائج الفرز الاولية كما يلي:


النتائج الأولية في دائرة الجنوب الثالثة حتى الساعة

حسن فضل الله: 32870 صوتا
اشرف بيضون: 8300 صوتا
ايوب حميد: 4495 صوتا
علي احمد مراد: 1565 صوتا
حسن عادل بزي:911 صوتا
خليل ديب: 310 صوتا
حسين الشاعر:131 صوتا

*النتائج الأولية في دائرة الجنوب الثالثة (قضاء بنت جبيل) حتى الساعة*

حسن فضل الله: 32870 صوتا
اشرف بيضون: 8300 صوتا
ايوب حميد: 4495 صوتا
علي احمد مراد: 1565 صوتا
حسن عادل بزي:911 صوتا
خليل ديب: 310 صوتا
حسين الشاعر:131 صوتا

الأصوات المتبقية للفرز: 17.687

النتائج الأولية في دائرة الجنوب الثالثة (قضاء بنت جبيل) حتى الساعة*

حسن فضل الله: 34.675 صوتا
اشرف بيضون: 8.657 صوتا
ايوب حميد: 5.073 صوتا
علي احمد مراد: 1.825 صوتا
حسن عادل بزي: 946 صوتا
خليل ديب: 321 صوتا
حسين الشاعر: 137 صوتا

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