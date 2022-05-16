الجديد في أزمات المغرب العربي – الجزء الأول

العالم - المغاربية

قالت مراسلة قناة العالم في تونس منيرة شريفي ان تسريبات المديرة السابقة للديوان الرئاسي في تونس أثارت ضجة كبرى في الشارع التونسي وتوالت الأسئلة بخصوص من وراء هذه التسريبات ولماذا سربت في هذا التوقيت بالذات خاصة وانها تستهدف الرئيس قيس سعيد.

وأضافت ان هذه الازمة تفاعلت من ناحية انها كشفت مناطق خفية ولا يعلمها الجميع خاصة في علاقة ما يدور داخل القصر الرئاسي بشأن الأدوار التي تلعبها العائلة الحاكمة والاطراف ذات الصلة بالرئيس في منظومة الحكم في تونس.

وقال مراسل قناة العالم في الجزائر توفيق تيقرين ان حتى الآن يبقى الغموض سائدا بشأن مبادرة الرئيس الجزائري لكن هناك من يقول ان الرئيس يهدف بمبادرته الى معرفة موقف الأحزاب بشأن مستقبل البلاد.

وأضاف ان الرئيس عبد المجيد تبون منذ وصوله الى السلطة كان يطرح نفسه على انه يحاول لم شمل الجزائريين وانه رجل جامع لا مفرق وهو ما دفعه لفتح باب الحوار بعد وصوله الى رئاسة الجمهورية.

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