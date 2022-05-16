الإثنين ١٦ مايو ٢٠٢٢
٠٤:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الجديد في أزمات المغرب العربي – الجزء الأول

الإثنين ١٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

في الجزء الأول من برنامج المغاربية الذي يبث عبر شاشة قناة العالم من استوديوهات بيروت بتقديم الزميلة الاعلامية فرح عطوي تم التطرق الى الترقب للجولة الثانية من المحادثات الليبية في القاهرة والجدل في تونس بعد تسريبات المديرة السابقة للديوان الرئاسي ومستجدات ملف الرئيس الموريتاني السابق واليد الممدودة للمعارضين في الجزائر إلى جانب أسباب ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب.

العالم - المغاربية

قالت مراسلة قناة العالم في تونس منيرة شريفي ان تسريبات المديرة السابقة للديوان الرئاسي في تونس أثارت ضجة كبرى في الشارع التونسي وتوالت الأسئلة بخصوص من وراء هذه التسريبات ولماذا سربت في هذا التوقيت بالذات خاصة وانها تستهدف الرئيس قيس سعيد.

وأضافت ان هذه الازمة تفاعلت من ناحية انها كشفت مناطق خفية ولا يعلمها الجميع خاصة في علاقة ما يدور داخل القصر الرئاسي بشأن الأدوار التي تلعبها العائلة الحاكمة والاطراف ذات الصلة بالرئيس في منظومة الحكم في تونس.

وقال مراسل قناة العالم في الجزائر توفيق تيقرين ان حتى الآن يبقى الغموض سائدا بشأن مبادرة الرئيس الجزائري لكن هناك من يقول ان الرئيس يهدف بمبادرته الى معرفة موقف الأحزاب بشأن مستقبل البلاد.

وأضاف ان الرئيس عبد المجيد تبون منذ وصوله الى السلطة كان يطرح نفسه على انه يحاول لم شمل الجزائريين وانه رجل جامع لا مفرق وهو ما دفعه لفتح باب الحوار بعد وصوله الى رئاسة الجمهورية.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

الرئيس التونسي يثير ضجة في قراره الاخير، ما السبب؟

تبعات تنقيحات انتخابات تونس والصراع على الثروة النفطية بليبيا- الجزء الاول

أزمة القضاء التونسي والمغرب ينشئ منطقة عسكرية حدودية مع الجزائر- الجزء الاول

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عاصفة غبارية تضرب دير الزور.. وفاة رجل وطفله والمشافي تستقبل مئات المصابين + صور

الاحتلال يمنع خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري من السفر لمدة 4 أشهر

مسيرة حاشدة في جنين ومخيمها تنديدا بجريمة استشهاد اسير محرر واحتجاز جثمانه

كوريا الشمالية.. "كيم" يستعين بالجيش لمواجهة كورونا

مجلس النواب اليمني يدين جريمة إعدام السعودية للمواطن اليمني المعلمي

اثر استشهاد الأسير الجريح داود الزبيدي.. الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين خلال مواجهات شمال البيرة