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نضال فلسطيني مستمر في الذكرى الـ74 للنكبة

الإثنين ١٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

ناقش برنامج نوافذ الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت الى المستجد في القضية الفلسطينية بعد مرور 74 عام على النكبة.

العالم – نوافذ

وقال قادة في المقاومة الفلسطينية ان جوهر اعتماد المشروع الصهيوني على الغاء فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني فشل.

وأضاف القادة في المقاومة الفلسطينية ان الصيغة الرئيسية التي ابقت الجدوى الفلسطينية قائمة هو التثقيف الوطني والتعبئة الوطنية للفلسطينيين. مؤكدين ان بعد مرور اربعة وسبعين عاما على النكبة أصبح الهدف الرئيسي للفلسطيني هي المسئلة الوطنية التي تعتبر ذات عمق كبير جدا في وجدان وضمير الفلسطينيين.

القادة في المقاومة الفلسطينية أكدوا ان القضية الفلسطينية لن تنتهي إلا باستعادة كل الحقوق للشعب الفلسطيني.

من جهتهم قال محللون سياسيون ان الكيان الصهيوني ليس كيانا بذاته.

وأضافوا ان هذا الكيان ليس مشروعا للحركة الصهيونية وانما هو كيان ثكني عسكري للمشروع الغربي عموما ويهدف لإبقاء الهيمنة على المنطقة.

المحللون السياسيون أشاروا الى ان هذا الكيان الغاصب هو فوق القانون الدولي مؤكدين ان الولايات المتحدة لا تحاكم "إسرائيل" بشأن مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة لانها تمتلك الجنسية الاميركية لأن الكيان الاسرائيلي أهم من المواطن الاميركي لدى واشنطن التي تدعم المشروع الصهيوني في المنطقة.

مراقبون للشأن الاقليمي من جهتهم قالوا ان المؤسسة الصهيونية لديها سياسة ذو قرنين، فمن ناحية واحدة هي تجند اللوبي الصهيوني الاسرائيلي في العالم والذي كان بالاساس هو لوبي صهيوني في بريطانيا في مطلع القرن العشرين ولكن بعد عدة عقود عمل لكي يحصل على تقسيم فلسطين.

وأضاف المراقبون للشأن الاقليمي ان الكيان الصهيوني يستغل الآلية الدولية وعصبة الامم المتحدة ويأخذ ما يشاء وبعدها ليس فقط انه يترك ما يشاء ولكنه يستهزئ بما تبقى.

مراقبون للشأن الاقليمي أكدوا ان "إسرائيل" لا تحترم القوانين الدولية وان عدم الاحترام ليس إلا استراتيجية صهيونية تم بنائها وبلورتها لمدة عقود وهم يطبقونها الآن.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6177518

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