العراق.. تسجيل 2000 حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية

العالم-العراق

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الملاكات الصحية مستنفرة بجهودها في تقديم الخدمات الصحية بالدوائر والمستشفيات الصحية"، مبيناً، أن "الوزارة سجلت اليوم 2000 حالة اختناق مختلفة الشدة في المؤسسات الصحية المختلفة".

ودعا البدر المواطنين الى "ارتداء الكمامة والتزام المنازل قدر الامكان وخاصة الذين يعانون من الربو وعجز القلب"، مشدداً على ضرورة "ارتداء الملابس والنظارات الواقية عند الخروج".

وأكد، أن "المؤسسات الصحية مجهزة بالكامل من ناحية الاوكسجين الطبي والأدوية والمستلزمات الطبية".