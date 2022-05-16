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وزير الدفاع الطاجيكي: إجراء المناورات المشتركة من أولويات التعاون مع إيران

وزير الدفاع الطاجيكي: إجراء المناورات المشتركة من أولويات التعاون مع إيران
الإثنين ١٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٣ بتوقيت غرينتش

قال وزير الدفاع الطاجيكي لدى استقباله رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية ان إجراء المناورات المشتركة وتطوير المعدات العسكرية من أولويات القوات المسلحة لطاجيكستان والجمهورية الإسلامية الايرانية.

العالم - ايران

وحظي اللواء محمد باقري ، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الايرانية ، باستقبال رسمي من قبل وزير الدفاع الطاجيكي الفريق شير علي ميرزا ​​، وحضر عرضا عسكريًا واستعراضا للوحدات النموذجية والشرف للقوات المسلحة الطاجيكية قبل ان يعقد اجتماعا تخصصيا لبحث سبل تطوير وتوسيع التعاون الثنائي ومكافحة الإرهاب في منطقة آسيا الوسطى ، والتعاون الإقليمي مع التركيز على أفغانستان.

وشدد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية على أنه بالإضافة إلى إحلال الأمن على الحدود ، يتعين على القوات المسلحة للبلدين التفاعل وتبادل الآراء مع بعضها البعض وأضاف أن تطوير وتعزيز التعاون الإقليمي والثنائي ، وكذلك تبادل الخبرات التاهيلية وتطوير التعاون العسكري في مكافحة الإرهاب ، يجب أن تكون من أولويات القوات المسلحة في البلدين.

بدوره رحب وزير دفاع طاجيكستان ، الفريق شير علي ميرزا في هذا اللقاء ​​، بخطط القوات المسلحة الإيرانية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات بمساعدة وتعاون البلدين ، وقال إن إجراء المناورات المشتركة وتطوير المعدات العسكرية يعد أمرًا ضروريًا وأولوية بالنسبة للقوات المسلحة الطاجيكية والايرانية .

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